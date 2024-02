J.K. Rowling verse 81 000 euros à une association transphobe en prise avec la justice

Après ses multiples déclarations transphobes, J.K. Rowling est prête à débourser des sommes colossales pour réaffirmer sa haine des personnes trans. L’auteure a fait un don de plusieurs dizaines de milliers d’euros à l’association For Women Scotland, qui milite contre les droits des personnes LGBGTQIA+ en Écosse.

Avec plus de 500 millions d’exemplaires de la saga Harry Potter vendus à travers le monde, traduits dans plus de 80 langues, J.K. Rowling a construit un empire littéraire colossal. Mais ces dernières années, la romancière s’est surtout illustrée à travers ses sorties et prises de position transphobes. Une fois de plus, la voilà à nouveau au cœur d’une polémique.

À lire aussi : Transphobie : 5 dates clés pour comprendre la polémique autour de J.K Rowling, de 2018 à 2023

Un soutien financier pour amortir les frais juridiques

En cause cette fois-ci, un don de 70 000 livres sterling, soit environ 81 000 euros, à For Women Scotland, une organisation qui, comme l’explique le Telegraph, milite contre les droits des personnes transgenres, s’opposant notamment au droit de changer de genre sur ses documents juridiques et niant le fait qu’une personne assignée homme à la naissance soit une femme, et vice-versa. En plein déboire judiciaire, le groupe a récemment perdu un procès, au cours duquel il niait la distinction entre sexe biologique et genre. C’est dans ce contexte précis que J.K. Rowling leur a apporté un soutien de taille.

Alors que l’association fait appel de cette décision, J.K. Rowling leur a fait un don pour amortir les frais juridiques, mais a également exprimé son approbation morale dans un communiqué, déclarant :

“Vous savez à quel point je suis fière de vous connaître. Merci pour le travail acharné et la persévérance qui sont les vôtres. C’est une affaire historique.”

J.K Rowling // Source : capture d’écran youtube

Cette prise de position anti-LGBT est une nouvelle déception pour les nombreux fans d’Harry Potter, bien que ce ne soit pas la première fois que J.K. Rowling soutienne ses positions transphobes.

En octobre dernier, l’autrice britannique a affirmé qu’elle préférerait « aller en prison avec plaisir » plutôt que d’utiliser les pronoms appropriés pour désigner une personne trans. Ce mépris éhonté envers les droits des personnes trans avait été immédiatement signalé par de nombreux internautes.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.