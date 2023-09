Selon une étude, allaiter son bébé couterait 10 000 euros par an

Selon une chercheuse de l’université de Yale, allaiter son enfant serait plut coûteux que de le nourrir avec du lait infantile.

Si l’on pensait que l’allaitement pouvait faire des économies car produit par la mère, le contraire a été prouvé. Selon une étude américaine publiée en mars 2023, et relayée dans Parents.fr, donner le sein à son nouveau-né aurait un coût financier, plus élevé que lorsque on le nourrit avec du lait infantile.

Cette étude de l’université de Yale publiée dans Journal of Perinatology, démontre qu’entre le temps passé à allaiter et non pas à travailler, le coût en nourriture pour la mère, de vitamine, ou encore les accessoires diverses ( comme le coussin, le tire-lait, ou encore le coquillages d’allaitement…) cela représente un budget estimé entre 7 940 et 10 500 $, soit entre 7 460 et 9 866 € par an à 10 000 € par an. À contratio, son bébé au biberon représenterait, une somme comprise entre 760 et 2280 $, soit entre 714 et 2142 €.

Une étude pour mettre en place des politiques publiques en aide aux familles précaires

« C’est la première fois que nous examinons réellement le coût supporté par les femmes qui allaitent, en dollars et en centimes. C’est d’une importante cruciale si nous voulons développer une politique efficace pour promouvoir l’allaitement maternel », a déclaré Sarah Mahoney, chercheuse de l’étude.

Son but étant, non pas de dissuader les mères d’allaiter, mais de pousser les politiques publiques à mettre en place des aides et rendre l’allaitement plus accessible financièrement, en particulier pour les mères en situation de précarité.

Car aux États-unis, 17,5 % des enfants de moins de 5 ans vivent sous le seuil de pauvreté : « Cela signifie que presque un enfant sur cinq vit dans des foyers où l’allaitement maternel représenterait plus de la moitié du revenu annuel de la famille. », assure Sarah Mahoney.