Violences sexuelles : comment la littérature Young Adult prolonge le combat de #MeToo

Dénoncer les violences sexistes et sexuelles est un combat sans fin, dont s’empare aussi la littérature Young Adult. Dans « Neuvième sur la liste », l’américaine Natasha Friend appelle par la fiction à libérer la parole, encore et toujours.

Sur un terrain de golf, une lycéenne se réveille l’esprit embrumé et le corps en partie dénudé. Elle a beau chercher dans sa mémoire, impossible de se souvenir comment elle a atterri là. Nora a-t-elle été victime d’une agression sexuelle ou d’un viol ? L’a-t-on droguée à son insu ? Spoiler alert : elle portait une mini-jupe et certains proches ne manquent pas de le lui faire remarquer. Eh oui, on en est encore là.

Si ce début d’enquête est fictif, les enjeux qu’il soulève sont bel et bien réels. Une femme sur cinq de moins de 24 ans a subi un viol ou une agression sexuelle, d’après un rapport du Haut Conseil à l’Égalité de 2022. Les signalements de soumission chimique explosent quant à eux depuis cette même année…

Sexe et drogue, pas toujours rock’n’roll

Nora est l’héroïne imaginée par Natasha Friend dans son roman Neuvième sur la liste, rangé au rayon “Young Adult” des librairies. Derrière ce terme se cache en réalité pléthore de styles différents, du fantastique à la dystopie en passant par la (très problématique, mais c’est une autre histoire) dark romance. Leur point commun ? S’adresser aux jeunes de 13 à 25 ans environ, et aborder des thèmes absents de la littérature jeunesse : la découverte de la sexualité, l’émancipation, les premières relations, les drogues, les pensées suicidaires et… les violences.

Si le genre est largement dominé par la romance, Natasha Friend emmène plutôt ses lecteurs et lectrices à travers une enquête palpitante digne d’un polar. S’y mêlent des histoires d’amour, certes, mais surtout d’amitié et de famille, tout en sensibilisant à la question des violences sexistes et sexuelles (VSS).

Toustes ensemble

Où chercher de l’aide et du soutien si je suis victime ? Si l’une de mes proches s’est faite agresser, comment faire pour l’aider ? Comment l’encourager à parler sans la brusquer ou la traumatiser davantage ? De quels leviers dispose-t-on pour aider en tant que témoin ? Autant de questions qui peuvent traverser les personnes impliquées dans une telle situation, et montrent que le soutien des témoins et /ou des proches est essentiel, à commencer par des paroles comme “Tu n’es pas seule, je te crois”.

Natasha Friend choisit dans son roman de changer de narrateur ou narratrice à chaque chapitre. On alterne ainsi entre les points de vue de Nora, de sa meilleure amie Cam, d’un témoin devenu ami Adam, de son frère Asher… Un processus assez malin pour montrer les différentes facettes d’une même situation et développer l’empathie. Bien sûr on a envie, comme son amie Cam, de pousser Nora à parler. Mais on se trouve aussi dans les pompes de la victime qui préfère le déni, de peur de ce qu’elle pourrait découvrir et des conséquences. Surtout que Nora, lycéenne modèle au grand cœur, sportive et proche de sa famille, n’aurait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation…

Burn the patriarchy

Sans vous spoiler, on découvre dans Neuvième sur la liste des violences qui ne sont pas un cas isolé, et s’inscrivent dans un système sexiste et patriarcal. Si ce n’est pas très surprenant, ça vaut tout de même le coup de le rappeler. C’est justement en libérant la parole, comme l’a encouragé #MeToo, que Nora et ses amis parviennent à faire des recoupements, montrer l’ampleur du phénomène et à quel point il est structurel.

Avec un récit très émouvant fait de violence, mais surtout d’une solidarité qui fait chaud au cœur, Natasha Friend nous donne des envies de révolte ET de sororité, un combo gagnant !