Un lycéen sur quatre a eu des pensées suicidaires dans l’année, alerte Santé Publique France

Une étude publiée par Santé Publique France qui analyse la santé mentale des adolescents révèle que celle-ci se dégrade d’année en année, et en particulier chez les jeunes filles.

La santé mentale des jeunes n’arrête pas de se détériorer, en témoigne la dernière étude de Santé Publique France. L’enquête menée auprès de 9 337 collégiens et lycéens français relate d’un profond mal-être chez eux, notamment chez les jeunes filles : elles déclarent être plus en souffrance que les jeunes garçons.

Un tiers des lycéennes a déjà eu des pensées suicidaires

Et pour cause, elles sont 30,9%, soit près d’un tiers, à avoir des pensées suicidaires, contre 17,4% des garçons. De manière plus globale, 13 % des lycéens ont déclaré avoir déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie, dont 3 % qui ont dû être hospitalisés pour ce motif.

Si huit adolescent sur dix, quel que soit le niveau de scolarité, s’estiment être en bonne santé et satisfaits de leur vie actuelle, les garçons s’en accommodent plus que les filles.

L’enquête montre également que les collégiens et les lycéens ont connu une nette dégradation de leur santé mentale entre 2018 et 2022. Dégradation bien plus marquée chez les jeunes filles.

Une santé mentale qui se dégrade chez tous les adolescents

De manière plus globale, 51 % des collégiens et 58 % des lycéens se plaignent régulièrement de difficultés à s’endormir, tandis que 21 % des collégiens interrogés ont ressenti de la solitude durant les douze derniers mois, et 27 % des lycéens. Des conditions de « bon niveau de bien-être mental » qui se dégradent au fil des années.

Le taux de comportements suicidaires, qui a été mesuré chez les lycéens uniquement, est particulièrement élevé : 24% d’entre eux, soit un quart, déclare avoir eu des pensées suicidaires au cours des douze derniers mois.

