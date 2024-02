Près d’une jeune femme sur 10 a des pensées suicidaires, selon Santé Publique France

Selon le dernier baromètre de Santé Publique France, les 18-24 ans sont de plus en plus touchés par le suicide, les chiffres ayant presque doublé entre 2017 et 2020.

C’est une tendance inquiétante qui ne fait qu’augmenter. Selon une étude de Santé Publique France publiée lundi 5 février, la santé mentale des jeunes adultes ne fait que se détériorer. L’organisme constate une augmentation importante des pensées suicidaires et des tentatives de suicide au cours de la vie chez les 18-24 ans, depuis 2005.

Une hausse plus forte chez les femmes

L’étude a été effectuée sur 24 514 personnes âgées de 18 à 85 ans, intérrogées en 2021. Et parmi eux, si 4,2 % disent avoir eu des pensées suicidaires en 2021, ils sont 7,2 % de jeunes adultes entre 18-24 ans, à reconnaître avoir songé au suicide cette année-là.

Une nette accélération entre 2017 et 2020, où ils n’étaient « que » 4,6 %. Dans le détail, la prévalence des pensées suicidaires survenues dans l’année a été multipliée par trois chez les jeunes femmes de 18-24 ans entre 2014 et 2021 (passant de 3,3 % à 9,4 %) tandis que chez les jeunes hommes, elle a quasi doublé entre 2017 et 2020 (passant de 3,6 % à 7,1 %).

Un des taux de suicide les plus hauts d’Europe

Pour lutter contre ces pensées suicidaires en augmentation depuis 2005, Santé Publique France recommande une meilleure prévention, à commencer par une meilleure compréhension des des mécanismes qui affectent la santé mentale des plus jeunes.

Selon l’étude, les personnes davantage touchées par les gestes et pensées suicidaires sont les personnes sans emploi, qui n’ont pas le baccalauréat, qui vivent seules, dans un cadre monoparental, vulnérables sur le plan socio-économique.



L’organisme Santé publique France rappelle que « la France présente au sein des pays européens un des taux de suicide les plus élevés », avec 8 666 décès en 2017. D’après l’Organisation mondiale de la Santé, 700 000 personnes se suicident chaque année dans le monde.

