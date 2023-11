Comment le Festival Pop & Psy continue de déstigmatiser les troubles psychiques pour sa 2e édition

Du 24 au 26 novembre 2023 se tient la deuxième édition du festival Pop & Psy au Ground Control à Paris pour dédramatiser, penser et panser les enjeux de santé mentale. En voici le programme pour vous aider à vous décider d’y aller.

Pour dépoussiérer les idées reçues sur les troubles psychiques et éduquer avec une approche scientifique et ludique, le festival Pop & Psy tient sa deuxième édition du 24 au 26 novembre 2023 au Ground Control (81 Rue du Charolais, 75012 Paris). Initié en 2022 par Jean-Victor Blanc (médecin psychiatre à l’APHP et auteur), Florence Trédez (journaliste au ELLE) et Emmanuelle Fellous (productrice), cet évènement culturel et scientifique à but non lucratif, propose une programmation passionnante pour contribuer à déstigmatiser les enjeux de santé mentale qui nous concernent toutes et tous.

La programmation du festival Pop & Psy le vendredi 24 novembre

Le vendredi 24 novembre 2023 marque évidemment l’ouverture des festivités. On pourra notamment assister à une rencontre à 13h45 avec l’infatigable militante contre les violences masculines faites aux femmes et aux enfants Andréa Bescond, à 14h30 avec le psychiatre Antoine Pelissolo et le créateur de contenus Popslay, et à 16h15 avec la créatrice de contenus Camille Aumont-Carnel.

Se tiendront également plusieurs tables-rondes, comme à 15h15 sur l’inclusion au travail des personnes concernées par des troubles psychiques (modéré par Béatrice Sutter, directrice de rédaction à L’ADN ; avec Sandrine Broutin, directrice générale de la fondation Falret ; Dr Nicolas Rainteau, psychiatre ; Anne Sarah Kertudo, fondatrice de Droit Pluriel ; Alice Devès, co-fondatrice du média Petite Mu).

À 17 heures sur la sobriété et l’abstinence (modéré par Alice Pfeiffer, executive editor à Nylon France ; avec Léonie Pernet, musicienne ; Lisa Mandel, autrice de BD et éditrice ; Adèle Castillon, chanteuse ; Claire Touzard, autrice et scénariste ; Dr Jean-Victor Blanc, psychiatre et fondateur Culture Pop & Psy).

Et à 18 heures sur l’usage des réseaux sociaux par la génération Z pour parler sans tabou de santé mentale (Modéré par Marion Bettiol, rédactrice en chef chez Dr Good ; avec Thomas Goldberg, auteur ; Dr Jordan Sibeoni, pédopsychiatre du CH d’Argenteuil ; Vincent Grégoire, directeur de création chez Nelly Rodi ; Ilyas Rmili, éducateur spécialisé de la Plateforme René Magritte (Fondation Falret) ; The ginger Chloé, créatrice de contenus.

Et le soir, on pourra notamment s’ambiancer durant le show du cabaret Madame Arthur, durant la performance live de Nâdiya, ou encore pendant le DJ Set de la Powerpouf.

La programmation du festival Pop & Psy le samedi 25 novembre

Le samedi 25 novembre au festival Pop & Psy, on pourra notamment rencontrer à 14h30 Camille Lellouche ; à 15h15 la grande autrice Marie Darrieussecq pour parler d’insomnies et créativité ; à 17 heures la philosophe Cynthia Fleury pour se demander si l’intelligence artificielle pour bientôt soigner notre santé mentale ; à 18h45 avec Camélia Jordana.

Côté tables-rondes, à 13h30 on s’interrogera sur le rôle des aidants (modéré par Isabelle Hennebelle, cheffe de service adjointe au Monde ; avec Dr Philippe Nuss, psychiatre au CHU Saint-Antoine à Paris ; Valerie Zitvogel, programme La Boussole ( Maison Perchée) ; Stéphanie Avalle, directrice Plateforme Prévention En Santé Mentale – PRESM de la Fondation Falret ; Mercedes Erra, fondatrice de BETC et présidente exécutive d’Havas Worldwide ; Hélène Rossinot, Médecin en santé publique et autrice).

À 16 heures sur les troubles psychiques en contexte de périnatalité (modéré par Clémentine Galey, fondatrice de Bliss ; avec Anna Roy, sage-femme, chroniqueuse, autrice ; Chloé Bedouet, autrice ; Dr Lucie Joly, psychiatre à l’hôpital Saint-Antoine et autrice ; Agathe Stark, responsable du pôle psychologie au service de la protection maternelle et infantile (PMI) de la Direction de la santé publique de Paris).

À 17h45 sur le coût mental du racisme (modéré par Essie Assibu, journaliste pour Brut ; avec Marie Alix de Putter, fondatrice de Bluemind Foundation ; Dr Rahmeth Radjack, pédopsychiatre à la Maison Solenn ; Nadim Bel Lallahom, président de Diversidays ; Fatou Diome, autrice ; Grace Ly, autrice et podcasteuse).

À lire aussi : « Penser la diversité sans inclusion ne mène à rien » : Barbara Blanchard secoue la mode française

La programmation du festival Pop & Psy le dimanche 26 novembre

Le dimanche 26 novembre au festival Pop & Psy, outre une rencontre avec l’humoriste et actrice française Doully à 16h15, plusieurs tables-rondes aideront à clôturer cette riche programmation en beauté. Comme à 15h15 sur les masculinités à l’épreuve de la santé mentale (modéré par Pierre Alexandre M’Pelé, directeur éditorial de GQ France ; avec Albert Moukheiber, docteur en neurosciences ; Martin Page, auteur et éditeur ; Nabil Harlow, chanteur ; Louis Albi, chanteur ; Dr Jean-Victor Blanc, psychiatre et fondateur Culture Pop & Psy).

À 15h15, sur le soin des soignants (modéré par Dr Guillaume de La Chapelle, médecin psychiatre à Lyon et journaliste critique de cinéma pour la revue What’s Up Doc ; avec Sandra Pinel, infirmière, patiente experte addictions, autrice ; Pr Karine Lacombe, cheffe de Service des maladies infectieuses et tropicales, Hôpital St Antoine ; Florent Girin, psychologue et addictologue à la Clinique Mon Repos à Ecully ; Alexis Bataille-Hembert, infirmier, co-rapporteur de la mission ministérielle « santé des professionnels de santé » ; Vincent Valinducq Médecin généraliste, chroniqueur santé pour « Télématin » et auteur).

À 17 heures, sur les Troubles des Conduites Alimentaires (modéré par Mickaël Worms-Ehrminger, chercheur en santé mentale et cofondateur du podcast Les Maux Bleus ; avec Dr Guillaume Vallet, professeur de sciences économiques à l’Université Grenoble Alpes ; Anaïs Nighoghossian, autrice ; Kim Lewin, créatrice de contenus ; Dr Clément Vansteene, psychiatre spécialisé TCA à Sainte Anne ; Ekaterina Ozhiganova, de l’association de défense des mannequins Model Law).

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.