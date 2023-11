3 tisanes, infusions et décoctions pour chasser rhumes, mal de gorge, nausées et troubles digestifs de l’automne-hiver

Avec l’automne qui s’installe et l’hiver qui se prépare, vous avez peut-être déjà commencé à vous sentir fébrile, voire à attraper froid. Sans être des médicaments, les tisanes et infusions peuvent apporter du confort, contribuer à décongestionner le nez et les sinus, apaiser la gorge et désencombrer les bronches. Au thym, à la camomille ou au gingembre, voici trois options délicieuses et faciles.

Avec l’automne-hiver arrivent bien des maux, comme de vilains rhumes, états grippaux, sinusite, angine, et autres maux de gorge. Sans remplacer une visite chez le médecin, ni des médicaments, certaines infusions et tisanes peuvent contribuer à soulager les douleurs. D’abord et avant tout parce qu’elles hydratent, ce qui peut aider à fluidifier les mucosités, et car on peut avoir tendance à boire moins d’eau quand le temps se refroidit. La haute température de ces boissons chaudes peut participer à décongestionner les sinus, en plus de les humidifier, ce qui peut soulager certaines douleurs. Associées à des inhalations, cela peut vraiment être d’une grande aide !

Une infusion de thym pour chasser les maux d’hiver

Si le thym a la réputation de booster le système immunitaire, son efficacité en infusion reste à prouver scientifiquement, même si tous les tisaniers revendiquent son intérêt contre la toux lors des rhumes et bronchites, voire pour apaiser une larynginte ou une inflammation des amygdales si vous en faites des gargarismes. Qu’on croie ou non à ce remède de grand-mère, toujours est-il qu’une infusion de thym ne peut que faire du bien, car, en tant que boisson chaude, elle peut avoir un effet désencombrant pour les voies respiratoires.

À infuser 5 minutes à 100°C pour vraiment bénéficier de toute l’ampleur aromatique de cette herbe si parfumée, qu’on peut sucrer d’une cuiller à café de miel pour adoucir la gorge.

Une tisane à la camomille contre les troubles digestifs

Réputée pour ses vertus relaxantes, anti-inflammatoires, et anti-spasmodiques, la camomille ne soignera pas une gastro-entérite ni l’anxiété, évidemment, mais elle peut tout de même aider à soulager les douleurs digestives, les remontées acides, et autres ballonnements, en plus d’inviter à se calmer. En tant que boisson chaude, l’infusion de cette fleur peut aussi contribuer à fluidifier les mucosités, décongestionner, et désencombrer sinus et bronches.

À infuser 5 minutes à 100°C pour bien profiter de ses arômes floraux si relaxants.

Une décoction de gingembre contre les nausées

Si l’on n’a pas fait d’études humaines sur la prévention ou le traitement des maladies respirations/infectieuses ou d’effet sur le système immunitaire, le gingembre a tout de même la réputation de soulager le mal de transport, les nausées, et d’avoir un effet antiviral. Tant qu’on reste sous la dose de 2 g par jour pour éviter de se provoquer des brûlures d’estomac, on peut tout de même se faire des décoctions de gingembre.

En partant de gingembre bio, qu’on n’a donc pas besoin d’éplucher, il suffit d’en couper de gros morceaux à faire bouillir une dizaine de minutes dans une casserole d’eau. Vous pouvez ensuite filtrer, et éventuellement aromatiser d’une cuiller à café de miel et du jus de citron, une fois la boisson arrivée à une température buvable (afin de ne pas tuer les bienfaits de ce nectar de fleurs et de l’agrume jaune).

