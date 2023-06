Vous dormez avec le ventilateur allumé ? Voici de quoi vous en dissuader 

Quel que soit le département dans lequel vous vivez, il fait probablement très chaud chez vous aussi. Résultat : vous dormez avec le ventilateur allumé histoire d’obtenir un peu de fraîcheur. Mais est-ce bien recommandé ? La réponse est malheureusement non…

Les soirées d’été sont souvent chaudes et étouffantes. Pour pouvoir dormir correctement, la solution qu’on adopte à peu près tous est d’utiliser un ventilateur, placé à un endroit stratégique de la chambre afin de pouvoir nous reposer sans (trop) transpirer. Mais voilà, il se pourrait que dormir avec cet éventail mécanique allumé ne soit pas la meilleure chose à faire pour rester en bonne santé. Mais alors quels sont les risques ? On vous explique.

Ça peut déclencher crises d’asthme et allergies

Parmi les premières raisons évoquées par Martin Seeley, CEO et expert du sommeil chez MattressNextDay, il y a le risque accru d’allergie ou de crise d’asthme. Pourquoi ? En faisant circuler l’air, le ventilateur va également faire valser acariens, spores, pollen et d’autres allergènes de part et d’autre de la pièce. Dans le meilleur des cas des éternuements, une irritation des yeux ou encore la gorge qui gratte seront les seuls symptômes que vous allez ressentir. Chez d’autres personnes, des crises d’asthme sont possibles.

Mais alors, que faire ? D’après le même expert dont les dires ont été rapportés par Glamour Uk : « Si vous avez le budget, cela vaut la peine de passer à un meilleur ventilateur qui peut purifier l’air en réduisant les particules de pollen et les acariens dans toute la pièce. Cependant, si cela n’est pas possible, un nettoyage en profondeur régulier de votre chambre aidera à atténuer vos allergies ».

Une raideur de la nuque

Rafraîchir une pièce, c’est une chose. Mais diriger directement le ventilateur vers soi afin d’obtenir le maximum d’air, ç’en est une autre. Et malheureusement, cette action peut coûter cher. Et pour cause, elle peut créer des raideurs ou encore des douleurs dans les muscles ou encore dans la nuque. Mais pourquoi ? Martin Seeley explique le phénomène : « C’est parce que l’air frais concentré peut rendre vos muscles tendus et avoir des crampes, ce qui vous cause encore plus de douleur. Vous remarquerez peut-être même que vous avez la nuque raide depuis que vous utilisez un ventilateur électrique, alors évitez de l’utiliser pendant quelques nuits pour voir si vous remarquez une différence. »

Une congestion

La congestion fait partie des risques bien connus de l’utilisation d’un ventilateur ou d’une climatisation pendant la nuit. Mais pour quelle raison une telle problématique est souvent rencontrée ? Tout simplement parce que l’air assèche les muqueuses, obligeant le corps à produire davantage de mucus pour maintenir son hydratation. Le problème, c’est que cette réaction engrange également maux de tête, sinusites et nez bouché. Pour décongestionner le tout, l’expert préconise de boire minimum 2 litres d’eau tout au long de la journée afin de rester correctement hydraté.

Que faire quand la chaleur devient insupportable ?

Se passer les poignets sous l’eau fraîche

Placer ses poignets sous l’eau froide permet de rafraîchir le corps entier en moins d’une minute. C’est en tout cas la méthode conseillée par l’expert, qui explique qu’une douche n’est pas toujours nécessaire pour obtenir le coup de frais dont vous avez tant besoin pendant la nuit.

Dormir sur une taie d’oreiller glacée

Une petite heure avant d’aller dormir, placez votre taie d’oreiller (préalablement emballée dans un sachet ou un linge) dans le congélateur. De ce fait, elle sera bien fraîche (sans être congelée pour autant) et vous rafraîchira pendant plusieurs heures de la nuit.

Vous avez d’autres astuces ? N’hésitez pas à nous les partager !

