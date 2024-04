Louane va vendre ses vêtements sur Vinted au profit d’une association, 30 pièces qu’on peut déjà repérer

Vinted s’associe à la chanteuse Louane pour mettre en vente certaines des plus belles pièces de son dressing en faveur de l’association Belle et Rose. De quoi allier le shopping à petit prix de seconde main à l’utile !

Avis aux fans de Louane, mais pas que ! Si la plupart des Vintie sur la plateforme lituanienne de seconde main sont des personnes lambdas, il arrive qu’on connaisse bien la personne à qui l’on souhaite acheter. C’est le cas de certaines influenceuses par exemple, dont on peut aimer le goût, faire la même taille de vêtements. Avoir déjà vu les pièces sur elles peut aussi inspirer des idées pour adopter de nouveaux looks avec ce qu’on aurait pu chiner. Plus rare que les influenceuses, les chanteuses aussi peuvent vendre sur Vinted. C’est le cas de Louane qui s’associe à la plateforme pour la bonne cause.

Louane vend son dressing sur Vinted au profit de la lutte contre le cancer du sein

Le 26 avril, Louane a annoncé officiellement qu’elle ferait une vente exceptionnelle le 9 mai 2024 à 15h sur Vinted de certaines des plus belles pièces de son dressing. Au total, ce sont 30 pièces (de 5 € jusqu’à 300 €) qui seront mises en vente quelques jours plus tard et qui risquent de s’envoler à vitesse grand V, mais qu’on peut déjà voir sur sa page Vinted @louane.officiel.

Un extrait des pièces mises en vente sur Vinted par Louane le 10 mai au profit de l’association Belle et Rose.

Cette vente se fait en faveur de l’association Belle et Rose, dont Louane est la marraine. Elle contribue à la lutte contre le cancer du sein. Elle vise à soutenir les patientes en soin en les accompagnant, mais aussi à sensibiliser au dépistage et participer à la recherche médicale.

Louane : « Pour moi, la mode est indissociable de la seconde main »

En plus de cette vente éclair le 10 mai à 15h, Louane s’occupe aussi de se trouver une future tenue de scène sur Vinted. Histoire d’illustrer qu’on peut vraiment trouver de tout sur la plateforme de seconde main la plus populaire d’Europe. Le résultat de sa traque sera dévoilé le 10 mai.

Au sujet de cette opération de shopping solidaire de seconde main, Louane explique dans un communiqué de presse de Vinted :

« En tant que marraine de l’association Belle et Rose, je suis ravie de m’associer avec Vinted, une plateforme que j’utilise au quotidien, afin de récolter des fonds en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Pour moi, la mode est indissociable de la seconde main aujourd’hui, et je suis contente de pouvoir vendre certaines de mes pièces au profit de cette cause qui me tient à cœur. »

