Rouje x XULY.Bët signent une collab’ au profit de l’association La Maison des femmes

La griffe de Jeanne Damas, Rouje, qui ressemble à une carte postale parisienne, s’associe à la marque française XULY.Bët, fondée dans les années 1990 par le malien-sénégalais Lamine Kouyaté, pour créer une collection dont les bénéfices seront reversés à l’association La Maison des femmes qui accompagne les femmes et les enfants victimes de violence.

Qu’on l’adore ou qu’on la déteste, Jeanne Damas reste une femme d’influence, et sa marque Rouje bénéficie, elle aussi, d’un puissant rayonnement. Aussi, depuis 2021, la blogueuse devenue créatrice de mode s’affirme ambassadrice de choix pour La Maison des femmes, une association basée à Saint-Denis qui accueille et aide les femmes et les enfants victimes de violence.

Chaque mois, la plus Parisienne des influenceuses édite une pièce upcyclée dont les bénéfices sont reversés à cette asso cruciale. Pour aller plus loin, Jeanne Damas propose maintenant toute une collection, en collab’ avec la marque XULY.Bët, au profit de La Maison des femmes.

La collab’ Rouje x XULY.Bët associe style et solidarité pour La Maison des femmes

Méconnue aujourd’hui, la griffe française XULY.Bët a été fondée par le créateur malien-sénégalais Lamine Kouyaté dans les années 1990. Elle est rapidement devenue culte grâce à sa mode inclusive et upcyclée, dont ses vêtements signature, moulants et à surpiqûres contrastées. La créatrice de Rouje a récemment rencontré ce pionnier du surcyclage grâce à Inna Modja, marraine de La Maison des femmes, et l’envie de collaborer s’est rapidement imposée.

© Rouje x XULY.Bët

En résultent, tout en upcycling, une jupe longueur genoux, un crop top, et une robe, qui se déclinent dans deux imprimés : floral ou à pois blancs sur fond bordeaux.

Compte aussi un t-shirt blanc imprimé de lèvres ornées de rouge à lèvres et des prénoms des protagonistes de cette collab’ Rouje x XULY.Bët qui sortira le 28 juin 2023 sur les eshops des marques et dans une sélection de points de vente physique.

