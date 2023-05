Qui sont les finalistes du concours de mode de l’ANDAM 2023 ?

L’Association nationale pour le développement des arts de la mode (ANDAM) vient de révéler les 12 finalistes de la 34e édition de son concours de mode qui a contribué à l’émergence de talents comme Martin Margiela. Le 29 juin 2023, le jury de 31 membres désignera les personnes gagnantes des prestigieux prix de ces Fashion Awards.

On pourrait se dire que les concours de mode seraient particulièrement télégéniques, vu le succès populaire de la saison 2 de l’émission Next in Fashion sur Netflix en février 2023. Pourtant, les écrans français ont tendance à bouder ce genre de talents, si bien que le grand public méconnait des prix historiques comme les Fashion Awards organisés par l’Association nationale pour le développement des arts de la mode (ANDAM) depuis 1989.

Au fait, c’est quoi l’ANDAM et ses Fashion Awards ?

Ce n’est pas faute d’avoir fortement contribué à révéler des talents, comme Martin Margiela dès sa première édition, Viktor & Rolf en 1994, Jeremy Scott en 1998, Anthony Vaccarello en 2011, ou encore Iris van Herpen en 2014.

Concrètement, les Fashion Awards de l’ANDAM sont des prix qui récompensent des talents de la mode, remis par l’Association nationale pour le développement des arts de la mode, créée en 1989 par Nathalie Dufour, en association avec le ministère de la Culture. Outre une coquette somme d’argent, c’est aussi beaucoup de mentorat par des pointures installées de longue date dans le milieu, et une formidable exposition médiatique, pouvant servir de tremplin accélérateur de carrière.

Et pour sa 34e édition, l’ANDAM vient de révéler ses douze finalistes qu’un jury de 31 membres va devoir départager pour 3 catégories et leur récompense correspondante. Et comme ça ne passera pas sur Netflix, on vous révèle qui est qui, avant la grande finale le 29 juin 2023.

Qui pourrait remporter les différents prix de l’ANDAM 2023 ?

Pour le Grand Prix de l’ANDAM 2023

En lice pour le Grand Prix (300 000 €) et le Prix Spécial (100 000 €), on trouve : les vêtements-lingerie d’ANDREĀDAMO (par Andrea Adama), les volumes sculpturaux de Duran Lantink, les tailles-uniques vraiment inclusives d’Ester Manas (par la créatrice du même nom et Balthazar Delepierre), le minimalisme de Gauchere (par Marie-Christine Statz), l’avant-garde berlinoise de GmbH (par Serhat Isik et Benjamin Alexander Huseby), et l’exploration des masculinités par Louis Gabriel Nouchi.

Ester Manas et Balthazar Delepierre sont nos chouchous pour le Grand Prix de l’ANDAM 2023. © Capture d’écran Instagram.

Pour le prix Pierre Bergé de l’ANDAM 2023

Pour tenter de remporter le prix Pierre Bergé (100 000 €), on trouve le vestiaire lascif en latex d’Avellano (par Arthur Avellano), l’univers biarrot-parisien-californien et crypto-gay d’Ouest Paris (par Arthur Robert), et la puissance de la poésie au service des femmes de Vaillant (par Alice Vaillant).

Alice Vaillant est notre chouchou pour le prix Pierre Bergé de l’ANDAM 2023. © Capture d’écran Instagram.

Pour le prix Accessoire de Mode de l’ANDAM 2023

Pour le Prix Accessoire de Mode (100 000 €), sont en compétition les talismans imparfaits inspirés de Dante Alighieri (par Rosh Mahtani), les bijoux tout en arabesques alchimiques de Marco Panconesi, et la chapellerie nostalgique et futuriste de Ruslan Baginskyi.

Rosh Mahtani de la marque de bijoux Alighieri est notre chouchou pour le prix Accessoire de Mode de l’ANDAM 2023. © Capture d’écran Instagram.

Quand aura lieu la finale des Fashion Awards de l’ANDAM 2023 ?

C’est le 29 juin qu’aura lieu la finale des Fashion Awards 2023 de l’ANDAM et qu’on connaîtra donc les personnes grandes gagnantes de ce prestigieux concours de mode.

