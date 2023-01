Pour la fashion week haute couture, la créatrice Iris van Herpen présente un film sous-marin

Dans le cadre de la fashion week haute couture, la créatrice néerlandaise Iris van Herpen s’est associée à la danseuse, chorégraphe, cinéaste sous-marine et apnéiste française Julie Gautier pour co-réaliser un film aquatique poétique et engagé pour les femmes en lutte en Iran.

Ce n’est pas la première fois que les créations haute couture d’Iris van Herpen prennent l’eau. La créatrice néerlandaise avait présenté sa collection prêt-à-porter printemps-été 2011 avec des éclaboussures d’eau figées autour de robes, son prêt-à-porter automne-hiver 2014-2015 avec des mannequins vivantes placées dans des poches sous-vides, ou encore sa haute couture automne-hiver 2017-2018 avec des musiciens qui jouaient dans des aquariums individuels. Alors que l’on aurait pu croire qu’elle ne pourrait pas mettre la barre plus haut, Iris van Herpen avait carrément fait sauter une parachutiste en robe haute couture pour l’automne-hiver 2021-2022. Cette fois, elle nous emmène vingt mille lieues sous les mers, ou presque.

Le film sous-marin d’Iris van Herpen haute couture printemps-été 2023

À contre-courant des défilés classiques, Iris van Herpen a choisi de présenter sa collection haute couture printemps-été 2023 sous la forme d’un court métrage aquatique. Pour cette performance sous-marine, la grande couturière a travaillé avec la danseuse, chorégraphe, cinéaste sous-marine et apnéiste française Julie Gautier. Celle-ci a également chorégraphié les mouvements des deux autres mannequins (Gilone et Maya Sieron) qui l’accompagnent dans l’eau. Le but ? « créer un film qui explore l’idée de la féminité et de la beauté féminine comme forme de contrôle », explique la note d’intention :

« Au début, trois femmes se fondent dans une peinture de peau, textures de croissance et de décomposition. Le cœur rouge de cet océan féminin dérive seul dans les profondeurs de sa propre conscience où elle danse un voyage d’isolement et d’oppression vers la résilience et l’invincibilité. »

Une collection haute couture aquatique dédiée aux femmes iraniennes en lutte

S’émanciper d’une forme de contrôle inévitable (symbolisé ici par l’eau) semble ainsi être le message derrière cette présentation. C’est d’ailleurs aux femmes iraniennes en lutte qu’Iris van Herpen dédie ce film, voulu comme une « ode à la résilience et à la force » :

« Le film dépeint la bravoure féminine et témoigne de la façon dont les femmes peuvent utiliser leur physique et leur force pour résister à l’oppression, se battre pour leurs droits et encourager les autres à persévérer dans leurs parcours individuels. »

C’est donc un court métrage de quatre minutes à couper le souffle que présente la créatrice de mode Iris van Herpen avec l’artiste Julie Gautier. C’est cette dernière que l’on voit hurler sans pouvoir l’entendre, puisque filmer sous l’eau implique d’être privé de voix : tout l’intérêt symbolique de cette vidéo. Les images ont été tournées dans la piscine Y-40 en Italie, qui était la plus profonde du monde au moment de sa construction (elle descend jusqu’à 138 pieds, soit 42 mètres).

La danseuse, chorégraphe, cinéaste sous-marine et apnéiste Julie Gautier hurle sous l’eau pour la collection Iris van Herpen haute couture printemps-été 2023.

Les vêtements ont été spécialement pensés et testés pour se mouvoir aussi bien dans l’air que dans l’eau. Ils se composent notamment de mylar (fil de polyester particulièrement utilisé pour réaliser les films plastiques de barquette de fruits par exemple), de soie biologique, ou encore de polyester recyclé, pour créer ses allures de méduses et de sirènes éthérées.

Alors qu’une exposition rétrospective du travail d’Iris van Herpen se prépare au Musée des Arts Décoratifs de Paris pour novembre 2023, la créatrice n’en finit pas de nous rappeler que si la mode n’est pas un art, certains artistes s’y adonnent avec maestria.

Crédit photo de Une : Capture d’écran YouTube.

