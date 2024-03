Fashion week : Quand Bree Van de Kamp (Marcia Cross) clôture le défilé Vetements

Dans le cadre de la Paris Fashion Week, le label Vetements dirigé artistiquement par Guram Gvasalia (frère de Demna, DA de Balenciaga) a défilé le 1ᵉʳ mars 2024 avec un casting improbable : Natalia Vodianova, Alexander Edwards (petit ami de Cher), Anwar Hadid (frère de Gigi et Bella), ou encore Georgina Rodriguez (épouse de Cristiano Ronaldo). Mais surtout Marcia Cross, inoubliable Bree Van de Kamp.

Qui dit fashion week, dit aussi célébrités, non seulement au premier rang, mais aussi de plus en plus souvent sur les podiums à défiler. Le 1ᵉʳ mars 2024 a ainsi eu lieu le défilé Vetements automne-hiver 2024-2025, dont le directeur artistique, Guram Gvasalia, s’avère en conflit ouvert avec son frère, Demna, DA de Balenciaga. De quoi nourrir beaucoup de fashion drama par collections interposées.

Guram Gvasalia poursuit sa brouille avec son frère Demna à travers le défilé Vetements automne-hiver 2024-2025

Flashback. Le défilé Balenciaga printemps-été 2024, si autobiographique de la part de Demna, était ouvert par leur mère, Ella. Guram Gvasalia (qui reproche depuis plusieurs années à son frère de copier son style) s’était alors fendu d’un post Instagram exprimant sa fierté de la voir participer à un événement si prestigieux, et sa déception de ne pas être invité. Forcément, quelques mois plus tard, il a tenu à répondre à travers son défilé Vetements automne-hiver 2024-2025, présenté le 1ᵉʳ mars 2024 à Paris, dans le cadre de la fashion week. Dans ce qui peut apparaître comme une réflexion très meta sur le fait d’être moins (re)connu que son (ex) partenaire créatif (puisque Demna et Guram officiaient autrefois ensemble à la tête de Vetements, avant que le premier ne quitte le second pour prendre la direction de Balenciaga), se sont succédé sur le podium plusieurs personnalités.

Natalia Vodianova, Alexander Edwards, Anwar Hadid, et Georgina Rodriguez défilent pour Vetements automne-hiver 2024-2025.

Natalia Vodianova (grande mannequin russe des années 2000, qui a mis sa carrière entre parenthèses depuis qu’elle forme un couple avec Antoine Arnault depuis 2011) a ainsi ouvert ce défilé. Alexander Edwards (jeune petit ami de la chanteuse Cher) y a aussi fait ses premiers pas de mannequin. Anwar Hadid (frère de Gigi et Bella) a défilé en portant un t-shirt stipulant « Not Mom’s Favorite » (« pas l’enfant préféré de maman »). Ou encore, Georgina Rodriguez a marché dans une robe reprenant le maillot de football de son mari, Cristiano Ronaldo. Plus surprenant, c’est l’actrice Marcia Cross (interprète du personnage de Bree Van De Kamp dans la série Desperate Housewives) qui a clôturé ce défilé Vetements automne-hiver 2024-2025 par Guram Gvasalia. De là à y voir un double d’une autre actrice rousse chère à Balenciaga, à savoir Isabelle Huppert, il n’y a qu’un pas, très meta. Bref, les Romulus et Rémus de la mode n’ont pas fini de se faire la guerre par défilés interposés.

Guram is so hilarious I'm sorry 😭😭😭😭 he said let me get a red head actress as a friend of the house too pic.twitter.com/h8ECY3dpbn — LOUIS PISANO (@LouisPisano) March 1, 2024

