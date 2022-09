Zara x Narciso Rodriguez signent une collab’ au chic minimaliste qui interroge

Grand nom de la mode états-unienne depuis plus de trente ans, Narciso Rodriguez puise dans ses archives pour signer une collection Zara au minimalisme sensuel. Signe que le géant de la fast-fashion veut changer son image vers celle d’une mode d’auteur ?

C’est un grand nom de la mode new-yorkaise qui signe avec un géant de la fast-fashion. Zara s’est associé en effet à Narciso Rodriguez pour révéler ce 8 septembre 2022 une collection capsule à la sensualité minimaliste.

La minmaliste collab’ entre Zara et Narciso Rodriguez

Natalia Vodianova, photographiée par Craig McDean pour Zara x Narciso Rodriguez.

Le designer états-unien de 61 ans s’était fait un nom dès les années 1990, d’abord en dessinant la robe de mariée de Carolyn Bessette Kennedy (avec John Fitzgerald Kennedy, Jr., fils du 35e président des États-Unis John F. Kennedy) avant de lancer sa propre marque et d’obtenir la direction artistique de Loewe (sorte d’Hermès espagnol).

Cela fait donc plus de trente ans qu’il dessine un style sensuel et acéré, qu’il repuise dans ses archives et synthétise aujourd’hui dans cette collection en édition limitée avec Zara, de 29,95 € à 359 €.

Certaines pièces de la collab’ Zara x Narciso Rodriguez. © Capture d’écran de l’eshop.

Cette nouvelle collab’ Zara présage-t-elle un changement d’image ?

D’autant plus que le géant espagnol de la fast-fashion fait rarement des collaborations, encore moins avec des designers aussi identifiés (contrairement à son principal concurrent H&M). Davantage connu pour s’en inspirer un peu trop librement, Zara est-il en train d’entamer un changement de stratégie durable ou n’est-ce qu’un geste ponctuel ?

Notons au passage que Marta Ortega (38 ans), est officiellement devenue, le 1er avril 2022, la nouvelle présidente non exécutive d’Inditex, le géant espagnol de la mode fondé par son père, Amancio Ortega (86 ans). C’est elle qui supervisait le design et soignait l’image de la marque jusque-là. Et c’est à elle qu’on devrait le recours de plus en plus récurrent de la part de Zara à de grands photographes et des mannequins de légende.

Moins de fast-fashion, plus de mode d’auteur

Cette collab’ Zara x Narciso Rodriguez confirme cette nouvelle règle puisque c’est le grand photographe Craig McDean qui signe les images de la campagne, incarnée par la supermodèle Natalia Vodianova (pas si accessoirement épouse d’Antoine Arnault, fils de la première fortune de France, Bernard Arnault, PDG du plus gros groupe de luxe au monde LVMH).

Natalia Vodianova, photographiée par Craig McDean pour Zara x Narciso Rodriguez.

Zara semble donc bel et bien monter en gamme, en faisant appel aux plus grands noms de la mode. De quoi laisser derrière elle son image de monstre de la fast-fashion et le laisser à la concurrence, pile à l’heure où le grand public se veut toujours plus exigeant en termes d’éco-responsabilité. Même si ses habitudes d’achats racontent le contraire…

Crédit photo de Une : Natalia Vodianova, photographiée par Craig McDean pour Zara x Narciso Rodriguez.