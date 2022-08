Cette extension gratuite propose des alternatives éthiques à la fast-fashion… mais à quel prix ?

Co-fondée par les Français Zita Aoun et Tarik Aoun, l’extension de navigateur web gratuite Polip.co propose des alternatives éthiques aux vêtements et chaussures de fast-fashion en un clic. Mais du shopping reste du shopping, même auprès de marques responsables.

Sur le papier, l’idée peut sembler merveilleuse. La start-up française Polip.co propose une extension de navigateur web (pour Chrome et Firefox à l’heure actuelle) censée favoriser un shopping en ligne plus responsable. Lorsqu’on se trouve sur un site de fast-fashion et qu’on regarde la page produit d’une pièce en particulier, il suffit de cliquer sur le bouton de l’extension pour qu’elle analyse le modèle et en propose un similaire du côté de marques plus respectueuses des humains et de l’environnement. C’est gratuit, simple à installer et à utiliser, puisqu’il suffit d’un clic.

L’extension Polip aide à faire du shopping en ligne plus responsable

Exemple d’une suggestion proposée par l’extension Polip.co. © Capture d’écran.

Co-fondée par Zita Aoun et Tarik Aoun, Polip fonctionne grâce à une intelligence artificielle de reconnaissance d’image. C’est ce qui lui permet de proposer des alternatives à ce qui s’affiche à l’écran. Mais sa technologie de machine learning (c’est-à-dire que plus l’extension sera utilisée, plus elle se perfectionnera, puisqu’elle apprend et s’affine à mesure des usages) a les limites de ses avantages : elle tombe parfois complètement à côté de la plaque, si le mannequin de l’eshop porte un vêtement un brin compliqué et/ou en superposition, et/ou devant un arrière-plan complexe.

Encore à ses débuts, l’extension Polip.co observe parfois quelques ratés. © Capture d’écran.

Même auprès de marques éthiques, du shopping reste du shopping

Cette belle initiative censée prôner un rapport à la mode plus responsable propose également un système de récompenses auprès des marques engagées qu’elle met en avant, sous forme de carte éthi’Kdo (qui se veut écologique et solidaire). Des réductions, en résumé. Or, on peut se demander si cela n’inciterait pas à l’acte d’achat, puisque plus vous achetez auprès des marques éthiques suggérées, plus vous êtes récompensées…

Cela pose également la question du modèle économique de cette extension gratuite : se rémunère-t-elle en commission sur les achats réalisés par son biais ? Et/ou grâce aux données récoltées, installée bien au chaud dans notre navigateur pour analyser nos comportements en ligne ? Contactées par Madmoizelle, les personnes co-fondatrices ne nous ont pas encore répondu sur ces deux points.

Polip.co propose des réductions chez ses e-shops et marques partenaires, ce qui pose question.

Puisque l’information c’est le pouvoir, y compris en matière de shopping, il reste toujours intéressant de se renseigner par soi-même sur une marque et un produit qui nous tenteraient, avant d’acheter de première main : on n’est jamais à l’abri du greenwashing. On peut même prendre pour réflexe de vérifier s’il ne serait pas d’ores et déjà disponible sur des sites de seconde main comme Vinted, Vestiaire Collective ou Depop. Et surtout, on peut se demander si on a vraiment besoin de cette nouvelle pièce qui nous fait de l’œil, aussi éthique soit la marque qui l’a produite. Puisque le geste le plus écologique qu’on puisse faire en matière de mode reste de se contenter, avec style, des vêtements que l’on a déjà.

