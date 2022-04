Shein copie même Zara, signe que l’ultra fast-fashion dépasse déjà la fast-fashion

Si Zara a longtemps su s’imposer comme la marque reine de la fast-fashion, notamment en s’inspirant de grands noms du luxe qu’elle propose à des prix plus accessibles, Shein la dépasse désormais largement. Et propose même des dupes de Zara…

Tel est pris qui croyait prendre. Si Zara a réussi à se hisser parmi les marques reines de la fast-fashion, c’est en grande partie par sa capacité à s’inspirer vite et un peu trop librement de ce que proposait l’industrie du luxe et son rythme plus lent. Sauf que la voilà désormais largement dépassée par l’ultra fast-fashion, où règne désormais Shein.

Des comptes Insta et TikTok se spécialisent dans la recherche de dupes Zara chez Shein

Sur TikTok, nombreuses sont les personnes à taguer leurs vidéos de #ZaraVsShein et #ZaraDupe, hashtags qui comptent respectivement 38,3 millions et 39,8 millions de vues, d’après le Guardian. Et si l’on se met à chercher des dupes de la marque espagnole à moindre prix, c’est signe qu’elle paraît désormais onéreuse par rapport à son homologue chinoise qui se réjouit de s’en inspirer !

Déjà réputée pour puiser sans vergogne aussi bien du côté des grands noms du luxe que des petits créateurs et créatrices indépendants (cf. le hashtag #SheinStoleMyDesign qui compte 6,4 millions de vues sur TikTok), Shein copie donc même des géants de la fast-fashion comme Zara.

« Trouvez des vêtements Zara chez Shein deux fois moins cher !!!! Chaque jour un nouveau vêtement !! Références de tous les vêtements. Commencez à économiser !🤑 » clame OKLM le compte Instagram @ZaraVsShein qui a moins d’un an et déjà près de 10.000 personnes abonnées. © Capture d’écran Instagram.

Si c’est une mauvaise nouvelle pour la créativité mode et surtout pour les droits humains et la planète, certains internautes se réjouissent de l’accélération du phénomène. À l’instar de comptes Instagram dédiés comme @dupesnation ou @zaravsshein.

Le luxe inspire Zara, que copie Shein, qui dupe tout le monde

On parle justement d’ultra fast-fashion car les marques qui y correspondent fonctionnent surtout par reproduction de design déjà existant. Copier ainsi la conception d’un vêtement en réduit drastiquement le délai d’exécution, sans compter le fait qu’on peut aussi gagner du temps en bafouant des enjeux sociaux et environnementaux.

Le média spécialisé Business of Fashion relève que Shein produit des milliers de référence en plus que d’autres acteurs de l’industrie de la fast-fashion comme H&M, Zara ou Boohoo. © Capture d’écran Business of Fashion.

Alors que Shein s’apprêterait à se valoriser à 100 milliards de dollars, d’après Business of Fashion, pesant alors plus lourd que les groupes Inditex (qui détient Zara, Bershka, ou encore Pull & Bear) et H&M réunis (également propriétaire de COS, & Other Stories et Arket), peu de marques se risquent à lui reprocher ses pratiques. Car cela demanderait beaucoup d’énergie, d’argent, et surtout de temps pour des designs voués à se démoder en quelques semaines à peine de toute façon. Dupe qui peut.

Shein pèsera bientôt plus lourd que les groupes H&M et Zara réunis. © Capture d’écran Business of Fashion.

