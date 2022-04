Attention : il faut déclarer aux impôts vos ventes sur Vinted, LeBonCoin, Depop & co. !

Si vous vendez parfois des articles sur Vinted ou une autre plateforme de vente d’objets de seconde main entre particuliers, vous devez déclarer vos recettes. Mais sont-elles imposables ?

Vous avez peut-être déjà reçu un mail des impôts, car, ça y est, la saison des déclarations débute. Parmi les personnes qui ont commencé à s’y pencher, certaines découvrent avec plus ou moins de surprise et d’effroi que Vinted a déjà déclaré certaines sommes pour elles. Mais sont-elles imposables ? Et si oui, à partir de combien ?

Le fisc va-t-il bientôt venir toquer à votre porte parce que vous vendez vos vieilles fringues comme des petits pains sur les plateformes de seconde main ?

Faut-il déclarer aux impôts ce qu’on gagne sur Vinted ?

En France, depuis maintenant trois ans, on doit déclarer ses revenus Vinted aux impôts, sauf si cela vous a fait gagné moins de 3000€ ou si vous avez fait moins de 20 transactions.

Si vous avez dépassé l’une ou l’autre de ces limites, vous êtes obligée de déclarer vos revenus issus de la vente de biens d’occasion entre particuliers, explique le guide des impôts (page 38). Et si vous avez dépassé ces deux seuils, la plateforme aura déjà déclaré vos revenus à l’administration fiscale…

Normalement, Vinted (comme toute autre plateforme numérique de vente et de revente de biens et de services entre particuliers) vous fournit à chaque début d’année (avant le 31 janvier) un récapitulatif des transactions effectuées sur l’année précédente. C’est généralement un simple mail.

Le site fournit également les mêmes informations à l’administration fiscale. Donc lorsque vous consulterez vos impôts pré-remplis en ligne, la case concernée sera sûrement déjà pré-remplie. Surprise !

Êtes-vous forcément imposable sur vos transactions Vinted ?

Mais ce n’est pas parce que vous devez déclarer à l’administration fiscale vos revenus issus de la vente de biens sur Vinted, ou autres plateformes équivalentes, que vous êtes forcément imposable dessus.

Grosso modo, si le montant dépasse les 5000€ de gains (hors meubles, électroménagers, et automobiles qui sont exonérés), vous êtes considérée comme une professionnelle de la revente, et donc imposable.

En fait, le fisc cherche ainsi à distinguer les personnes vendeuses occasionnelles des professionnelles qui profitent de ce genre de plateforme.

Alors, aux yeux des impôts, vous êtes plutôt une Vintie du dimanche ou vous êtes déjà une boutique vintage à vous toute seule ?

