Ces 5 astuces pour mieux chiner sur Vinted vont vous faire gagner du temps et de l’argent

Parmi les sites et applis de vente de vêtements d’occasion, la plateforme Vinted compte parmi les plus populaires. Voici quelques techniques pour y dénicher des pépites mode.

Plutôt que de s’habiller de première main, préférer la seconde main permet de faire des économies personnels, en plus d’épargner relativement la planète (à condition de ne pas y faire du shopping aussi frénétiquement qu’au même rythme qu’impose la fast-fashion).

Outre Depop et Vestiaire Collective parmi les sites de revente de vêtements les plus connus en France, Vinted s’impose clairement comme le plus populaire. La plateforme lituanienne revendique 16 millions de personnes utilisatrices dans l’Hexagone (et 45 millions dans le monde) ce qui en fait un sacré vivier de pépites. Mais comment s’y retrouver dans cette offre pléthorique ?

Connaître ses mensurations précises plutôt qu’une taille abstraite

Sacralisées au point de devenir anxiogènes, les tailles de vêtements ne sont pourtant pas gravées dans le marbre, et varient non seulement de marque en marque, mais aussi de modèles au sein même d’une même griffe.

Une taille de vêtement, c’est un indice, pas une définition. Vous n’êtes pas un 40, un M, ou un W30 L32. La taille X d’un certain modèle chez une marque à un moment donné peut vous correspondre, mais ça n’est pas à tenir en vérité absolue, évidemment.

Mieux vaut donc prendre ses mensurations : tour de poitrine, tour de taille, tour de hanches, longueur de bras et de jambes.

L’astuce en plus, c’est de prendre ses mesures sur des vêtements dans lesquels vous vous sentez le mieux plutôt que sur votre corps.

Non seulement ce sera moins potentiellement triggering pour les personnes souffrant de troubles des conduites alimentaires, mais en plus ce sera d’autant plus éclairant pour comprendre les mensurations d’autres vêtements repérés sur Vinted et se faire une juste idée de comment ils tomberaient sur vous !

Face à une fringue qui vous tente vraiment, vous pouvez d’ailleurs demander à la personne vendeuse les mensurations la pièce pour vous assurer qu’elle vous ira, en cas de doute.

Savoir ce qu’on aime, plutôt que d’y aller au doigt mouillé

Avec ses mensurations bien notées à portée de main, vous pouvez vouloir vous balader sur Vinted comme on ferait du lèche-vitrine en boutique physique ou en ligne. Et ça peut être l’occasion de faire de belles découvertes par hasard, certes… Mais l’abondance de l’offre peut aussi paraître submergeante et décourageante, surtout sur des sites de seconde main qui ne fonctionnent pas avec des logiques de collections censées former une cohésion.

Savoir que vous cherchez un pull avec telle coupe, tel détail, et telle couleur, voire telle marque, plutôt que vaguement vouloir un nouveau pull vous fera gagner beaucoup de temps, sans pour autant vous empêcher de tomber sur des choses inattendues, justement parce que l’imprécision des gens peut donner naissance à d’heureux hasards au fil de vos recherches !

Résultats de recherche Vinted avec le simple mot-clé Natacha Ramsay-Levi. © Capture d’écran Vinted.

L’astuce en plus, c’est même de chercher des fringues non pas forcément en fonction des marques, mais des créateurs eux-mêmes, si vraiment vous êtes calée en mode.

C’est une technique qui nécessite un peu de connaissances (mais faciles à acquérir en quelques minutes sur le Web) que de savoir si vous préférez le Louis Vuitton de l’époque de Marc Jacobs ou de Nicolas Ghesquière, par exemple. Ou le Chloé circa Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Phoebe Philo, Clare Waight Keller, Natacha Ramsay-Levi ou Gabriela Hearst.

Là où le filtre « Chloé », dans la catégorie de vêtements que vous souhaitez, donnera peut-être énormément de résultats, ajouter en mot-clé le nom de votre direction artistique préférée de la maison vous permettra de trier fissa le bon grain de l’ivraie.

Privilégier les filtres aux mots-clés

D’ailleurs, en parlant de bien trier, l’une des meilleures techniques quand on débute et qu’on ne sait pas trop ce qu’on veut ou par où commencer, c’est justement de privilégier les filtres aux mots-clés.

Par exemple, plutôt que de taper « pantalon cargo kaki », mieux vaut débuter une recherche avancée sans mots-clés, préciser le catalogue (femmes ou hommes > vêtements > pantalons et leggings > tous), les tailles qui vous vont généralement, cocher vos couleurs (vert, vert foncé, kaki), les marques que vous souhaitez (Carhartt et Maison Standards en font des supers), votre fourchette de prix, l’état désiré, et ordonner les résultats de recherche par prix croissant ou le plus récent (histoire de tomber sur les meilleures affaires).

Les filtres sont vos meilleurs alliés tandis que les mots-clés sont dispensables et viennent en dernier recours. Vous avez intérêt à n’ajouter que les plus discriminants : « cargo » ou « poche » et non « pantalon cargo » ou « pantalon à poches » puisque les filtres s’occupent déjà de ne vous présenter que des pantalons.

Exemple de recherche bien filtrée sans mot-clé pour un pantalon cargo. © Capture d’écran Vinted.

L’astuce en plus, c’est d’ajouter éventuellement des mots-clés une fois qu’on a bien mis en place ses filtres, seulement si on veut encore plus trier les résultats de recherche.

Car ajouter « cargo » risque d’éliminer des pantalons cargos qui n’auraient pas été rentrés dans la plateforme comme tel. Or, plein de gens vendent des pépites sans forcément avoir le vocabulaire ou la patience d’ajouter les bons mots-clés (par exemple des personnes âgées).

Il faut également garder en tête que la plateforme est utilisée dans plein de langues différentes : les filtres permettent de bien trier qu’importe la langue utilisée en description, contrairement aux mots-clés qu’on aurait écrits en français ou en anglais.

Perso, je n’aurais jamais déniché mes meilleures trouvailles Vinted par mot-clé car les personnes qui les vendaient étaient des Belges écrivant flamand, donc vive les filtres !

Prendre son temps et négocier

Si vous avez repéré une pièce dans des grandes enseignes de première main et que vous comptez clairement craquer, pensez d’abord à checker si la même chose ou une fringue semblable ne serait pas déjà disponible sur des sites d’occasion comme Vinted.

Car c’est souvent le cas, et pour une fraction du prix du neuf. Surtout lorsqu’il s’agit de pièces qui semblent ultra tendance : c’est typiquement le genre de vêtements qui peuvent rapidement lasser. L’idéal serait même de passer votre tour face à ce genre d’effets de mode pire qu’éphémères si vous ne comptez pas chérir la fringue en question pendant longtemps, mais je ne suis pas là pour juger.

Et puisqu’on parle de revente entre particuliers, tout le monde s’attend à négocier les prix. Alors autant en profiter. D’autant plus que la plateforme permet automatiquement de proposer seulement des prix dans la mesure du raisonnable (on ne peut pas proposer davantage que -50% quand, depuis la page d’un article, on appuie sur « Envoyer un message » > puis « Faire une offre »).

Exemple de négociation bloquée par Vinted car l’offre proposée n’est pas assez élevée. On ne peut descendre en dessous de 7,20€ face à un article à 12€, dans cet exemple. © Capture d’écran Vinted

Personne ne va mal le prendre si votre première interaction consiste à « Faire une offre » la plus basse possible. Ce n’est même pas la peine de mettre les formes puisque la plateforme va automatiquement générer une phrase dans la bonne langue pour la personne vendeuse avec votre proposition de prix.

La Vintie peut alors accepter ou vous répondre par une contre-offre que vous pouvez prendre. Mais je vous conseille de re-négocier celle-ci encore au moins une fois. Cependant, si la vendeuse se contente d’emblée de refuser, c’est qu’il sera impossible de négocier, alors mieux vaut prendre au prix fort si vous avez peur que la pièce vous passe sous le nez.

L’astuce en plus, c’est de penser à regarder depuis combien de temps l’article est en ligne : s’il est déjà là depuis des mois (la fiche produit l’indique clairement), vous pouvez tout aussi bien laisser reposer l’affaire face à quelqu’un qui refuse de négocier présentement, avant de revenir à la charge avec un prix intermédiaire un ou deux mois après. C’est le jeu, ma pauvre Lucette.

S’abonner aux Vinties qui ont une taille et un style similaire à soi

Enfin, quand vous tombez sur une pépite pile dans votre taille, il y a de fortes chances que la personne qui la vende propose d’autres pièces maintenant ou dans le futur qui pourraient également vous seoir, voire correspondre à votre style. C’est pourquoi je vous conseille de vous abonner à son profil afin d’être notifiée automatiquement par la plateforme quand cette Vintie ajoutera de nouveaux articles.

C’est gratuit, ça ne vous oblige à rien, et ça n’est pas une raison pour acheter plus régulièrement. C’est juste très pratique pour retrouver facilement des fringues à sa taille, dans un style pouvant vous convenir, auprès de quelqu’un chez qui vous avez déjà acheté donc qui a fait ses preuves niveau fiabilité !

Ma collection préférée d’Haider Ackermann, créateur indétrônable dans mon coeur.

L’astuce en plus, c’est que vous pouvez aussi enregistrer vos « recherches avancées ». Si vous êtes fanatique d’un ou une créatrice en particulier par exemple, il peut être intéressant d’enregistrer la recherche de son nom, dans vos tailles, classer par récence, afin de pouvoir facilement y revenir quand vous en ressentez le besoin.

C’est d’autant plus intéressant pour des marques ou des designers qui ont cessé leur activité car il s’agira alors d’archives rares, de plus en plus difficiles à dénicher.

Sans surprise, j’ai clairement fait ça pour Haider Ackermann dont je collectionne les créations comme des trésors… Alors prière, s’il vous plait, de ne pas me les piquer, maintenant que je vous ai donné mes meilleures astuces !

