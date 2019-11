Des Adidas véganes aux couleurs de l’arc-en-ciel sont bientôt dispo

Un autre changement est qu’au lieu des petits points découpés sur le côté des chaussures, ce sont ici des étoiles. Cliquez pour agrandir...

Il faut vraiment mettre le nez dessus.Je ne sais pas si ça fait vraiment plus d'argent, est-ce qu'il y a une vraie explosion de la demande de chaussures ou de produit vegan actuellement?Si non le fait que les chaussures ne soient pas en vrai cuir ce n'est pas qqchose qui se voit au premier coup d’œil donc je ne vois pas bien en quoi ça te donne l'air + cool (que des stan smith normales) + averti, ou + conscient de la cause animal aux yeux du monde ou de ton entourage donc pourquoi des gens non vegan en achèterait?