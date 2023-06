3 chefs-d’œuvres du cinéma qui changent, dispo gratuitement en replay pour occuper votre week-end

Vous ne faisiez pas partie des personnes invitées au festival de Cannes ? Vous n’êtes pas abonné.es aux 36 plateformes de streaming payantes qui existent ? Pas de panique, les sites de replay gratuits regorgent aussi de pépites audiovisuelles. La preuve par 3, avec Amandine Gay, Mati Diop et Cristian Mungiu.

Si l’on peut trouver génial qu’il existe des plateformes payantes de vidéos à la demande pour y trouver aussi bien des films, des séries et des documentaires, on pourrait presque en oublier les bons vieux sites de replay gratuits. Pourtant, ils continuent de regorger de merveille, comme en atteste ces trois chefs-d’œuvre réalisés par des femmes, disponibles pour encore quelques semaines sur Arte.tv et France Télévisions (oui, vive le service public !).

Le documentaire Une histoire à soi d’Amandine Gay sur l’adoption

« On a coutume de dire aux enfants adoptés qu’ils ont eu de la chance d’avoir été adoptés. On devrait dire aussi que des gens ont eu la chance d’avoir pu devenir parents », peut-on entendre dans le documentaire réalisé par Amandine Gay autour de l’adoption, Une Histoire à soi. Vous aviez peut-être déjà entendu parler ou eu la chance de voir son précédent effort sorti en 2016 au cinéma (sans le soutien du CNC), l’éclairant Ouvrir la voix, en forme de portrait chorale de plusieurs femmes noires qui racontent leurs vécus, ce qui permet de montrer l’histoire, la construction sociale et la persistance de la race dans d’anciennes puissances coloniales. La réalisatrice, comédienne, autrice et afroféministe française revient donc se servir d’un autre pan de sa propre identité pour aborder avec sensibilité et expertise une autre question sociale majeure : l’adoption transnationale (la cinéaste est elle-même née sous X).

Dans Une histoire à soi, Amandine Gay reprend la forme du film chorale à travers le portrait de plusieurs adultes adoptés transnationaux, âgés de 25 à 52 ans : Anne-Charlotte, Joohee, Céline, Niyongira, Mathieu, nés au Brésil, au Sri Lanka, au Rwanda, en Corée du Sud et en Australie, avant d’être adoptés. Ils y évoquent leur histoire, marqué par le déracinement, le racisme, leur perception de l’adoption, leur cheminement pour accéder ou non à leurs origines, etc. On y apprend beaucoup, et on y pleure parfois de joie, de tristesse ou de colère. Après sa sortie au cinéma en 2021, le documentaire s’est diffusé le 30 mai 2023 sur France 2, et s’avère donc disponible en replay sur le site de France Télévisions jusqu’au 6 mars.

L’Odysée immobile et fantastique d’Atlantique de Mati Diop

Si Joachim du Bellay poétise « heureux qui comme Ulysse a fait un bon voyage » au XVIe siècle, au XXIe, c’est plutôt la figure de Pénélope qui intéresse la jeune et déjà si grande cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop avec Atlantique. Sa fiction démarre sur un chantier de construction à Dakar, au Sénégal, où Souleiman (Ibrahima Traoré) travaille à la construction d’une tour étrangement futuriste. Après des mois de salaire en retard, il décide de partir avec d’autres hommes vers l’Europe, laissant derrière eux les femmes de leur vie, dont Ada (Mama Sané). Et pour une fois, celles qui restent deviennent les véritables héroïnes de l’histoire, sans non plus tomber dans l’écueil des femmes noires forcément fortes parce que noires. Quand rester s’avère au moins aussi brave que de partir, c’est une tout autre Odyssée qu’écrit à la lumière et à l’ombre de sa caméra Mati Diop. Le surnaturel s’infiltre également, inspiré de l’imaginaire musulman et de la figure du djinn.

Cette histoire d’amour, de migration, de perte et de fantômes, couronnée du Grand Prix au festival de Cannes en 2019, s’avère disponible gratuitement en replay jusqu’au 8 juin 2023 sur le site d’Arte.

Si vous avez raté la période de replay gratuit, ce film est également disponible en streaming sur Sooner et CineMember, et à la location ou à l’achat sur Apple.tv.

L’avortement comme crime dans 4 mois, 3 semaines, 2 jours de Cristian Mungiu

Alors qu’on voit les droits en matière de santé sexuelle et reproductive reculer aux États-Unis et en Pologne notamment, il n’y pas besoin de chercher bien loin pour s’imager les conséquences concrètes sur la vie des personnes enceintes souhaitant avorter alors qu’il s’agirait d’un crime dans leur pays. En 2007, au festival de Cannes, le cinéaste roumain Cristian Mungiu avait justement obtenu la Palme d’or pour son film 4 mois, 3 semaines, 2 jours autour de l’avortement.

Cette fiction ultra réaliste nous plonge dans la Roumanie en 1987, soit quelques années avant la chute du communisme. On y soit la vie d’Ottila et Gabita, qui partagent une chambre dans la cité universitaire d’une petite ville. La seconde s’avère enceinte, alors la première l’aide à faire appel à un certain M. Bébé pour faire un ange. Mais leur histoire se transforme très vite en cauchemar. Au-delà des difficultés d’accès à l’avortement, a fortiori quand on a peu de moyens économiques et sociaux, ce film poignant interroge plus largement les luttes pour les libertés individuelles dans des pays au gouvernement toujours plus interventionnistes, surtout concernant le corps des femmes et des minorités. Un long métrage encore terrifiant d’acuité et d’actualité, disponible gratuitement en replay sur le site de France Télévisions, jusqu’au 31 juillet 2023.

Si vous avez raté la période de replay gratuit, ce film est également disponible en streaming, en location, et à l’achat sur la Cinetek.

