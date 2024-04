Nouvelle voix, moins de clashs, plus de jeu, que nous réserve le nouveau « Secret Story » ?

Aprs sept ans d’absence, la télé-réalité culte Secret Story fait son grand retour ce mardi 23 avril sur TF1. Et avec de nombreux changements, une version bien plus léchée que les précédentes saisons.

Un retour plus qu’attendu. Ce mardi 23 avril à 23h30, l’émission culte Secret Story fait son grand retour sur TF1. Après sept ans d’absence, cette onzième saison promet de nombreux changements par rapport aux précédentes.

Si c’est toujours Christophe Beaugrand qui sera aux commandes, exit les clashs en série, les histoires d’amour (et de sexe) dont les ébats sont diffusés en quasi prime time. Maintenant que TF1 a adopté une image de chaîne familiale, ses programmes le doivent tout autant.

« Un grand jeu familial »

Cette nouvelle version de Secret Story – qui, mise à part le lancement, ne sera diffusée qu’en quotidienne – se voudra bienveillante, les émissions étant imaginées pour se regarder en famille : « On veut sortir de cette image télé-réalité pour proposer un grand jeu familial et bon enfant » a déclaré auprès du Point Julien Degroote, directeur du développement et de la création chez TF1. « Pour accueillir un public plus large, on a repositionné l’émission sur le gaming. On a imaginé des jeux très drôles et des missions secrètes qui vont faire rire les téléspectateurs », continue-t-il.

À lire aussi : Comment la télé-réalité « valorise l’amour qui fait mal » (le couple hétéro et toxique)

Pour se faire, le casting a été minutieusement mené par TF1. Pas de candidats préparés à se lancer dans une carrière de télé-réalité dès leur sortie du jeu. Mais plutôt une quinzaine de personnalités plus « authentiques », qui « ne sera pas là pour Instagram ou montrer son corps refait », précise toujours au Point Rémi Faure, directeur des programmes chez TF1.

Autre changement notable : La Voix. Personnage central de Secret Story, Dominique Forest, qui campait le rôle de maitre du jeu depuis la première saison diffusée en 2008, a annoncé quitter l’émission. Il sera remplacé par une voix féminine, dont l’identité et la voix sont encore inconnues.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.