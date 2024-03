Clash Inès Reg/Natasha St-Pier : 3 questions simples pour comprendre la polémique

Rien de va plus dans l’émission Danse avec les stars. Natasha St-Pier et Inès Reg se livrent une guerre fratricide depuis que la première a traité la deuxième de « petite salope », le 31 janvier. Retour sur les faits et les versions de chacune.

Comme de nombreux Français, vous assistez quotidiennement à la passe d’armes entre Natasha St-Pier et Inès Reg par médias et réseaux sociaux interposés. Et il est vrai que si on a pas suivi l’affaire depuis le début, on peut ne rien y comprendre. Qui a dit quoi ? Qui a porté plainte ? On a remonté le fil et on vous partage factuellement les tenants et les aboutissants de ce clash qui fera date dans l’histoire de Danse avec les stars.

Que s’est-il passé entre le 31 janvier et le 25 mars ?

Tout commence dans les coulisses de l’émission Danse avec les Stars, le 31 janvier. Inès Reg est en interview avec les journalistes de TF1, à côté du studio de danse où s’entraîne Natasha St-Pier. Inès Reg est alors contrainte d’interrompre son interview, empêchée par la musique dans le studio de la chanteuse. Elle lui demande ainsi qu’à son danseur Anthony Colette de baisser le son, afin qu’elle puisse poursuivre son entretien. En réponse, la chanteuse canadienne lui répond : « Maintenant, petite salope, sors d’ici. ». Le ton commence alors à monter entre les deux femmes, dans les coulisses de DALS, le malaise se fait sentir dans les semaines qui suivent. Mais la tension retombe, du moins en apparence. Le 21 mars, les deux candidates de DALS ont eu une explication et pour montrer leur volonté d’en finir avec la polémique, elles s’affichent en dansant ensemble dans une story Instagram avec Keiona. L’apaisement est de courte durée. La guerre reprend de plus belle lorsqu’Inès Reg apprend que Natasha St-Pier a déposé une main courante contre elle.

Quelle est la version d’Inès Reg ?

Inès Reg a pris la parole longuement sur Instagram le dimanche 24 mars afin de revenir sur la polémique. Selon elle, Natasha St-Pier l’aurait traitée de « petite salope », sans plaisanter. « Ça m’a fait tellement mal. Parce qu’à ce moment-là, pour moi, Natasha c’est la dame de ’Tu trouveras’, je suis une enfant, je l’ai vue à la télé, c’est trop violent… Je retiens mes larmes et je dis ’Oh wow’ , c’est la seule chose qui sort de ma bouche. Elle m’attrape par le bras et elle me dit ’et maintenant tu sors’, et voilà ce qu’il s’est passé le 31 janvier. Il n’y a jamais eu de menaces de mort. Et tout cela a été filmé », assure-t-elle. Elle explique que suite à cette altercation Natasha St-Pier a été mise à pied trois jours par la production de DALS, pour apaiser les tensions. Mais les autres danseurs et stars de l’émission l’auraient alors prise en grippe et se se seraient retournés contre elle.

Inès Reg a publié une longue série de Story Instagram afin d’expliquer le pourquoi du comment de son altercation avec Natasha St Pier dans Danse avec les stars sur TF1 #dals (durée : 50 minutes) pic.twitter.com/fS72HSQdKm — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) March 25, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Quelle est la version de Natasha St-Pier ?

La chanteuse affirme avoir voulu faire de l’humour avec la formulation « Maintenant, petite salope, sors d’ici », affirmant faire référence à la séquence de « Pékin Express », lorsque Inès Reg se dispute avec Valérie Trierweiler. Natasha St-Pier comprend vite que l’humoriste prend mal la remarque. Elle raconte au Parisien dans une interview publiée ce 25 mars. « Elle se retourne vers moi et me dit fermement : Même mes amies de quinze ans ne me parlent pas comme ça. Elle claque la porte, vraiment en colère. Je suis catastrophée. ». Elle cherche à s’excuser mais Inès Reg est visiblement furieuse. Le lendemain elle apprend que l’humoriste menace de quitter l’émission. Dans les jours qui suivent, la tension est à son comble. Natasha St-Pier décide de porter plainte. Elle explique au Parisien avoir eu peur : « À aucun moment, elle ne m’a menacée de mort mais elle répétait en boucle : Cela ne va pas en rester là. Anthony Colette a été très fermement menacé, lui. Et elle a demandé à une personne de son entourage de nous faire passer comme message d’aller « niquer nos morts ». Pour moi, j’étais en danger. ». La chanteuse évoque aussi une autre séquence où Inès Reg lui aurait lancé au sujet de l’équipe qui l’entoure : « C’est parce qu’ils sont noirs et arabes que tu as eu peur et cela s’appelle du racisme. » Une accusation que la chanteuse réfute catégoriquement.

La tension n’est pas prête de retomber. Sur les réseaux sociaux, chacun choisit son camp et sans surprise, chaque candidate reçoit de tombereaux d’insultes. Les célébrités s’en mêlent à l’instar de Slimane qui prend la défense d’Inès Reg. Le chanteur écrit dans une story. « Je pense te connaître un minimum et savoir à quel point ton cœur est bon ma Inès. Tu as tout mon soutien. ». La suite au prochain, numéro, promis.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.