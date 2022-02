Pékin Express ne sera plus jamais aussi cool. Comment s’en remettre putain ?

Étienne et Vanessa, le meilleur duo de Pékin Express, c’est déjà terminé. Notre Cannois a décidé d’abandonné l’aventure et de rentrer se pavaner dans sa décapotable, entraînant sa coéquipière avec lui…

Ah lala… Ils nous ont bien fait rire, ces inconnus de Pékin Express. On pensait que ça allait durer encore longtemps mais malheureusement, l’aventure s’est terminée pour Étienne et Vanessa ce jeudi 24 février : l’aventurier ronchon n’en pouvait plus et il a décidé de jeter l’éponge.

Revenons sur les derniers moments de notre équipe pref, qu’on ne verra plus râler ou porter des chèvres à bout de bras. Ouin.

Encore une épreuve des plus absurdes dans Pékin Express

Le duo Étienne et Vanessa est très peu apparu à l’écran pendant cet épisode, mais revenons quand même sur la première épreuve — qui n’avait aucune espèce de sens, et que notre binôme n’a malheureusement pas remportée.

Chaque équipe devait traîner un tapis sur le sol ; il fallait à chaque fois le déposer, marcher dessus, puis le reporter pour le lancer un peu plus loin, cela pendant trois kilomètres.

En voyant cette épreuve hier soir, j’ai réagi comme Étienne la moitié du temps — je me suis juste dit :

« J’ai rien compris. »

Tous les binômes étaient totalement au bout de leur vie, peut-être même plus que le Cannois ! Franchement on les comprend, j’aurais tellement les nerfs de devoir porter un tapis sous 38 degrés avec de la poussière qui me vole en pleine figure.

Je n’ai pas envie d’en dire plus : je vais plutôt laisser Étienne vous donner son avis sur cette épreuve du diable.

Salut la team, à la prochaine…

Après un épisode compliqué où Étienne et Vanessa se sont retrouvés avec le drapeau noir et devaient donc se battre en duel final pour tenter de rester dans l’aventure, le Cannois a finalement annoncé devant tout le monde qu’il n’en pouvait plus et qu’il partait.

C’est les larmes aux yeux que Vanessa a dû accepter cette décision — qui l’entraîne elle aussi dans la défaite.

C’était un peu triste de voir le duo partir : l’émission ne sera certainement plus aussi drôle. Mais bon, c’est la vie ! C’était court et intense, on a adoré les voir râler, se gueuler dessus, galérer dans les épreuves… Et on restera toujours le fan club d’Étienne & Vanessa.

Faites-les revenir l’an prochain !

