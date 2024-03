La Grande Dame révèle tous ses secrets dans un Chit Chat Makeup LÉ-GEN-DAIRE

Comment La Grande Dame a-t-elle débuté le drag ? Quelle est l’origine de son nom de scène ? Quelles sont ses inspirations ? Comment va sonner son album et quand sortira-t-il ? Passée par Drag Race France et maintenant à l’affiche de la saison 2 de RuPaul’s Drag Race: UK vs The World, La Grande Dame fait à Madmoizelle des confidences sur son maquillage, ses looks, et son univers de drag queen.

Si vous fricotez un peu avec la scène drag française, vous connaissez sûrement déjà La Grande Dame depuis longtemps. Le pays l’a plus largement découverte à travers la première édition de Drag Race France, diffusée sur France.tv Slash et France 2 du 25 juin 2022 au 13 août 2022. Et si elle n’a pas fait de caméo dans la saison 2 qui s’est déroulé du 30 juin au 25 août 2023, c’est bien parce qu’elle était trop occupée à tourner dans une autre deuxième saison : celle de RuPaul’s Drag Race: UK vs The World !

Drag Race, musique, mode, inspirations : le Chit Chat Makeup de La Grande Dame

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Diffusée depuis le 9 février 2024 sur BBC Three et BBC iPlayer au Royaume-Uni et sur WOW Presents Plus à l’international, l’émission comporte onze candidates dont notre fierté nationale presque aussi grande que la Tour Eiffel. Alors qu’elle se démarque particulièrement dans cette nouvelle compétition (filmée donc l’an dernier) par ses looks haute couture, ses makeup toujours on fleek, et son humour ravageur, Madmoizelle a voulu en savoir davantage sur son univers.

Le temps d’un Chit Chat Makeup, La Grande Dame nous a donc fait des confidences sur ses débuts, l’origine de son drag name, ses inspirations. Elle nous raconte aussi ses activités de mannequin et styliste, notamment pour son ami le créateur suisse Kevin Germanier. Ou encore son rapport à la musique, comment elle a appris à jouer du saxophone, et ce qu’on peut attendre de son premier album à paraître tout bientôt !

Les autres interviews-vidéos de Madmoizelle avec des drag queens légendaires

Et si vous voulez toujours plus de drags, sachez qu’on a aussi interviewé Moon, venue de la lune bien sûr, mais rendue incontournable grâce à la saison 2 de Drag Race France :

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Mais aussi les meilleures miches de France, à savoir La Briochée :

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

L’incontournable Piche :

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Les membres du jury de Drag Race France Nicky Doll et Kiddy Smile :

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ou encore Esther Fern, Jasper, Velma Velour et Aaliyah Xpress pour réagir aux clichés sur le drag, et pour parler de leur quotidien en tant que drag queens en France :

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.