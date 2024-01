Pour Paul Mescal (Normal People), censurer le sexe au cinéma et dans les séries est néfaste pour la gen Z

Censurer le sexe dans les séries et au cinéma ? Paul Mescal est contre. Dans un entretien accordé au Sunday Times, l’acteur irlandais a pris position en faveur de la sexualité à l’écran, soulignant son importance pour une représentation réaliste de la vie. Selon lui, éliminer ces moments « pour mettre les plus jeunes à l’aise » aurait un effet délétère, car le sexe est une composante essentielle de la vie et que son inclusion à l’écran contribue à une meilleure compréhension des personnages.

De Normal People à Aftersun en passant par Sans jamais nous connaitre, Paul Mescal incarne une masculinité sensuelle, à l’écoute de son corps et de celui de ses partenaires, féminins comme masculins.

Et ce n’est pas un hasard. Dans un entretien pour le Sunday Times, le comédien irlandais a expliqué être très attentif à la présence de scènes de sexe au cinéma, qui sont selon lui, « extrêmement importantes ».

« Le sexe est une forme de communication »

Est-ce rendre service aux plus jeunes que de ne plus représenter la sexualité au cinéma ? Paul Mescal est convaincu de l’inverse. Dans les colonnes de l’hebdomadaire anglais, l’acteur a déclaré :

« Si nous supprimons les scènes de sexe au cinéma pour ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes, on ne rendrait service à personne. Le sexe fait partie intégrante de la vie, c’est une forme de communication. »

Paul Mescal a également évoqué son approche des scènes de sexe en tant qu’acteur. Il a ainsi confié que lorsqu’il lisait des scénarios, imaginer la vie sexuelle d’un personnage l’aidait à mieux comprendre son rôle.

La génération Z : vers plus de relations platoniques et d’amitiés à l’écran ?

Les déclarations de Paul Mescal résonnent avec des chiffres significatifs sur les jeunes et les scènes de sexe à l’écran. Comme l’a révélé The Guardian, une étude de l’UCLA réalisée en 2023 révèle que 47,5 % des jeunes nés après 1995 (la fameuse génération Z) estiment que le sexe n’est pas nécessaire dans l’intrigue d’émissions ou de films.

Plus encore, 51,5 % voudraient voir davantage d’intrigues axées sur les amitiés et les relations platoniques. Ces résultats s’inscrivent dans une tendance plus large montrant que la génération Z a moins de relations sexuelles à un jeune âge par rapport aux générations précédentes. Une étude des Centers of Disease Control and Prevention de 2021 révèle une baisse notable, avec seulement 30 % des adolescents déclarants avoir eu des relations sexuelles, contre plus de 50 % au cours des décennies précédentes.

Dans le même entretien pour le Sunday Times, Paul Mescal a avancé l’idée que le désintérêt croissant des jeunes pour les scènes de sexe à l’écran pourrait être lié à l’omniprésence de la pornographie. À ce propos, l’acteur s’est dit « fier » de la manière dont sa série Normal People abordait le sujet, insistant sur la communication des deux personnages principaux sur la virginité ou le consentement.

