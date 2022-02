Normal People, la meilleure série d’amour du moment, débarque aujourd’hui gratuitement en France

À l’été 2020, Normal People s’est immédiatement fait une place dans le cœur des romantiques d’Irlande et d’ailleurs. Si vous l’avez loupée, sachez qu’elle débarque ce 14 février en France, et gratuitement !

Elles sont peu nombreuses, les séries sorties récemment à nous avoir plongé dans l’addiction la plus totale.

Bien sûr, il y a eu Mare of Easttown, Squid Game, Succession ou encore The White Lotus… mais aucune n’est parvenue à faire vibrer nos cœurs à la manière de Normal People.

Cette série irlandaise — qui s’est immédiatement offert un succès tonitruant sur ses terres, au point qu’un jeune adulte sur trois en Irlande l’a déjà vue — arrive gratuitement en France pour la Saint Valentin. Cadeau !

Normal People, bientôt sur France TV Slash

Consommée par plus de 16 millions de personnes sur le site de la BBC en une semaine, au moment de sa mise en ligne, Normal People est un véritable phénomène… auquel vous pourrez goûter très vite.

En effet, le programme de Sally Rooney, Alice Birch et Mark O’Rowe sera mis en ligne gratuitement sur France TV Slash à partir du 14 février, histoire que vous passiez la Saint Valentin sous les meilleurs auspices !

Parallèlement, elle sera diffusée en prime sur France 5, histoire que la relation entre Connell et Marianne enchante le plus de monde possible.

Normal People, l’histoire d’amour qui va vous rendre accro

Normal People, c’est l’histoire de Marianne et Connell, deux adolescents résolument différents qui sont dans la même classe, au lycée.

Marianne est agressive, solitaire et brillante, Connell est sportif, populaire, mais non moins brillant. Entre eux naît rapidement quelque chose d’inédit — une compréhension des enjeux de l’amour, un érotisme latent, de la pudeur aussi.

Marianne et Connell cèdent alors à l’amour, mais cachés, à l’abri des regards indiscrets des amis (insupportables) de Connell.

Ils se voient après les cours ou le week-end, et feignent de ne pas se connaître dans l’enceinte du lycée.

Fous amoureux, une bévue de Connell les sépare pourtant. Mais pour peu de temps, puisqu’ils se retrouvent au Trinity College, un campus prestigieux de Dublin dont ils partagent les bancs.

Sauf qu’à l’école supérieure, les rôles se sont inversés : c’est Marianne qui hypnotise les foules, tandis que Connell suscite l’indifférence voire le mépris…

Daisy EDGAR-JONES (Marianne), Paul MESCAL (Connell)

Normal People suit l’initiation sensuelle, intellectuelle et sociale de deux jeunes adultes ordinaires dont rien ne peut faire ployer l’admiration ni l’amour réciproque.

Adapté du roman de Sally Rooney (également derrière l’écriture très minutieuse des six premiers épisodes), ce drame adolescent brumeux signe le début d’une nouvelle vie pour les tout jeunes acteurs qui la portent.

En effet, les deux ont rapidement cumulé autour d’un million d’abonnés sur Instagram, passant si vite de l’ombre à la lumière que Paul Mescal s’est retiré de l’application.

Mais vous l’aurez compris, Normal People, c’est avant tout une histoire d’amour, de celles qui vous marquent longtemps, notamment grâce à l’écriture singulière et minutieuse de ses personnages principaux.

Personnellement, on l’a bingée plus vite qu’à notre tour, et on va refaire de même dès ce 14 février !

