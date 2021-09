C’est quoi Squid Game, la série coréenne qui cartonne sur Netflix ?

Découvrez Squid Game, la nouvelle série coréenne avec une recette qui fonctionne : dystopie mêlée à un jeu dangereux, avec une pointe d’humour et des personnages attachants.

Squid Game, réalisé par Hwang Dong-hyeok, est une série coréenne sortie sur Netflix le 17 septembre. Depuis, elle caracole dans les tendances aux côtés de La Casa de Papel : cette fiction mystérieuse aux aires de dystopie captive le public.

La bande-annonce ne suffit pas à vous éclairer sur cette œuvre à succès ? Voici de quoi vous donner envie d’y jeter un œil, après trois épisodes visionnés par nos soins !

Squid Game, ça parle de quoi ?

Squid Game s’ouvre sur l’histoire de Seong Gi-hun (joué par Jung-jae Lee), un homme divorcé, fauché, accro aux courses de chevaux, qui vole de l’argent à sa mère et qui ne voit sa fille que très peu.

Un beau jour, il croise un mec étrange en costume dans le métro qui lui propose un jeu.

Ce jeu n’est qu’un appât, pour arriver au Squid Game. Des hommes masqués aux airs d’avatars de jeux vidéo kidnappent Seong Gi-hun, ainsi que 455 autres personnes qui se retrouvent toutes dans un dortoir géant sur une île déserte, pour s’affronter sur 6 jeux.

La récompense ? Beaucoup beaucoup d’argent, mais au prix de la vie des perdants. Le premier jeu, « un, deux, trois, soleil » semble simple… sauf que si tu bouges, tu meurs.

Seong Gi-hun comprend vite qu’il est dans un beau pétrin, et les 455 autres personnes aussi.

Squid Game, aussi beau qu’intriguant

Premier argument en faveur de Squid Game : les choix esthétiques composant chaque séquence.

Les décors de ce jeu d’enfant format XXL, ainsi que les plans urbains, créent une atmosphère qui aide à rentrer dans l’univers de la série. Une belle lumière, des plans impressionnants : un vrai mood dystopique et anxiogène s’installe au fur et à mesure…

Les personnages attachants de Squid Game

Le personnage principal de la série, Seong Gi-hun, est clairement un loser au début de la série. Cependant, il est très attachant, et même drôle malgré lui, comme un grand enfant, ce qui donne heureusement envie de suivre son aventure.

Et il n’est pas le seul personnage intriguant : un petit groupe très diversifié de concurrents et concurrentes se détache, en tête duquel règne Kang Sae-byeok (HoYeon Jung), une meuf badass et mystérieuse qui semble chercher à avoir une longueur d’avance sur le jeu dangereux auquel elle participe.

Citons enfin Abdul Ali (Tripathi Anupam), un homme au grand cœur qui fournit à notre héros une aide indispensable, ainsi qu’un grand-père, le joueur numéro 1 de cet enfer, qui se lie très vite d’amitié avec Seong Gi-hun.

Le groupe de personnages principaux est attachant, éclectique, diversifié : ça fait toujours plaisir.

Dans Squid Game, des grands noms et des profils atypiques

La série a été créée par Hwang Dong-hyeok, scénariste originaire de Séoul qui ne perd pas de temps : il travaille déjà sur la suite de Squid Game, son premier grand succès.

La série rassemble un casting connu des productions sud-coréennes : Jung-jae Lee, l’acteur principal, a plus de trente rôles à son actif et Squid Game n’est pas sa première série télé !

HoYeon Jung, la badass du groupe, est également mannequin et a notamment collaboré avec Chanel. Squid Game est son premier pas dans la fiction ; son rôle étant bien loin de son métier, on peut saluer une chouette première performance.

Le comédien indien Tripathi Anupam, quant à lui, a déjà été aperçu dans huit films coréens, mais Squid Game est son premier rôle d’envergue. ; cette diversité apporte quelque chose de rafraîchissant à la série.

Alors, tentée ? Il ne vous reste plus qu’à regarder ça, bien au chaud sous votre couette ce week-end. Attention aux cliffhangers qui provoquent l’envie de binger rapidement !

Squid Game est sur Netflix

À lire aussi : Les films et séries qui arrivent sur Netflix en octobre 2021

Crédit photo : YouTube – Netflix