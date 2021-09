Toujours cruelle, La Casa de Papel saison 5 bute l’un de vos personnages favoris

Très attendue par une large communauté de fans, La Casa de Papel saison 5 a démarré sur les chapeaux de roue. Toujours prompt à déstabiliser, le programme espagnol a carrément éliminé l’un de ses personnages phares…

Attention spoilers Cet article révèle des éléments clefs de La Casa de Papel — saison 5 comprise.

L’ère où les scénaristes chouchoutaient leurs héros est belle est bien révolue. Désormais, les programmes télé n’hésitent plus à éviscérer leurs personnages principaux à grands coups d’épée ou de coups de feu et, traitez-nous de zinzins, ça n’est pas pour nous déplaire !

Cette année, La Casa de Papel, très friande de l’exercice, a remis ça en exterminant son personnage le plus iconique à la fin de la première partie de son ultime saison.

La Casa de Papel, championne pour buter ses meilleurs persos

Game of Thrones était déjà coutumier du fait. C’était même son petit rituel fétiche : ériger un gars en héros avant de le faire crever comme un malpropre, sans égard pour notre amour pour lui. Et quelque part, c’était… rafraîchissant ! Non pas d’assister à l’agonie des protagonistes mais simplement d’être déstabilisée dans nos habitudes télévisuelles.

Non content d’être un programme des plus rythmés, La Casa de Papel est, de même, aficionados des déroutes scénaristiques. Et c’est sans doute ce qui rend cette série si addictive.

Rappelez-vous : dans la saison 4, Nairobi, incarnée par Alba Flores, à savoir l’un des personnages favoris des téléspectateurs, est tragiquement décédée, laissant tous les abonnés Netflix pantois.

La série avait déjà fait le coup quelques saisons auparavant en exterminant Berlin, un protagoniste ultra-ambigu : on ne sait jamais si l’on doit le haïr ou l’admirer.

Cette année, la 5ème et ultime saison du programme espagnol d’Álex Pina ne fait pas exception à la règle et tranche dans le lard : un personnage doit mourir, et ce sera l’un de ceux que vous préférez.

Si vous n’avez pas encore vu les nouveaux épisodes de la série événement, on vous conseille d’interrompre ici votre lecture.

Dans la partie 1 de cette saison 5, c’est bel et bien l’héroïne de La Casa de Papel qui meurt. À savoir TOKYO, bordel.

Lors d’un dernier face à face avec son ennemie jurée, l’insupportable Gandia, et alors qu’elle est criblée de balles, Tokyo se sacrifie pour ses coéquipiers en faisant exploser la grenade qu’elle porte sur elle, quelques minutes après avoir dit au professeur :

« Tu as toujours été mon ange gardien, c’est mon tour d’être le tien. »

D’aucun argueront qu’elle a peut-être survécu. Mais à moins que les scénaristes du programme décident de totalement se battre les gonades du bon sens, c’est strictement impossible !

Il est donc temps de faire son deuil. Rien de plus facile pour notre part, car Tokyo, à l’inverse de Nairobi, n’est jamais parvenu à pénétrer notre cœur.

Que pense l’interprète de Tokyo du sort de son personnage ?

Évidemment, les réactions des internautes n’ont pas fait dans la mesure. Déçus, choqués, certains consommateurs de Netflix confessent ne plus vouloir continuer à regarder le programme sans leur héroïne favorite !

Tokyo purée sous le choque 😩 , le volume 2 faut pas compter sur moi #LaCasaDePapel — Onelife (@one_liiife) September 3, 2021

Tokyo 💔ptn je suis vrmt sous le choque wlh le volume2 c’est sans moi !!! Vous êtes des fou wsh après nairobi Tokyo c’est trop pour moi — tracy fontaine (@fontaine_tracy) September 4, 2021

Don là Tokyo est morte et il va avoir quand même y avoir un volume 2 j'ai envie de tout casser sans elle ça sera horrible repose en paix Tokyo #LaCasaDePapel — KC Léopold 🍥 (@Fluffy3110) September 3, 2021

À l »inverse, l’interprète de Tokyo se dit satisfaite du sort qui a été réservé à son personnage. Elle livre dans le documentaire La Casa de Papel : de Tokyo à Berlin, que vous pouvez d’ores et déjà retrouver sur Netflix :

« C’est une fin très symbolique pour Tokyo. Il y a une morale dans tout ça : profiter de la vie. C’est très intéressant et facile à comprendre dans l’épisode. C’est en fait un mélange de tout. Elle parle des différentes vies qu’elle a vécues, car au final le Professeur lui a donné une seconde vie. C’est vraiment magnifique. Cela fait des mois que je dois me faire à l’idée que c’est fini mais c’est difficile. C’est difficile à intégrer tout simplement. » Úrsula Corberó

Les abonnés Netflix ont beau se dire choqués, déçus et appeler au boycott de la partie 2, on met notre main à couper que les prochains épisodes plafonneront eux aussi au top des audiences Netflix, le 3 décembre prochain !

