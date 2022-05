Voici notre classement très scientifique des persos de Buffy, du plus naze au plus cool

Chez Madmoizelle, on aime bien faire des listes. Et classer les personnages d’une série du pire au meilleur, c’est un peu notre passion.

Attention, cet article va être bourré de jugement personnel et de mauvaise foi. Maintenant que vous êtes au courant, on peut y aller.

Je pourrais vous faire croire que ce classement a été écrit en collaboration avec mes collègues, que nous avons pesé le pour et le contre des personnalités de presque chaque personnage de Buffy contre les vampires, mais c’est totalement faux, je suis toute seule dans cette barque.

Je vais donc vous balancer mon classement des pires aux meilleurs persos, et vous avez parfaitement le droit de dire que j’écris n’importe quoi, ça m’en touche une sans faire bouger l’autre.

Angel : le pire personnage de Buffy contre les vampires

Regardez-moi cette tête de mou-du-bulot

Angel, cette bonne tête de con, est le pire des pires. Niais à souhait, faussement romantique et sérieusement creepy (je vous rappelle qu’il épiait les faits et gestes de Buffy avant même qu’elle ne lui adresse la parole), il mériterait de cramer au soleil en plein mois d’août caniculaire.

Mais vu que la vie est mal faite, monsieur le vampire a eu le droit à son statut de mec parfait et de gendre idéal pendant toute la série, même quand il s’est barré comme un malpropre en brisant le cœur de la seule personne qui lui a trouvé un intérêt (alors qu’il a essayé de la bouffer, elle et tous ses copains, dans la saison 2. Allez comprendre l’intérêt que certaines et certains peuvent porter à ce pauvre type).

Tara : la meuf la plus molle de la terre dans Buffy contre les vampires

« Coucou, je m’appelle Tara et je ne sers qu’à mettre Willow en lumière »

Attention, je sens que je vais m’attirer les foudres de bon nombre d’entre vous. Mais je m’en fous, je campe sur mes positions : Tara avait réellement le charisme d’un boulon. Niaise, voix monotone et personnalité inintéressante (et inexistante), elle me faisait autant frémir qu’un chaton qui pète, le côté mignon en moins.

Clairement, si Tara avait un quelconque intérêt, c’est seulement grâce à Willow. Tout le reste, tout ce qui ne la concernait que elle, était absolument nul. Même son passé était chiant ! Vous vous souvenez qu’elle avait peur de se transformer en démon parce que sa famille misogyne avait mitonné sur le sujet ? Voilà, même là, c’était boring.

Dawn : la clé qui n’ouvre rien dans Buffy contre les vampires

Si quelqu’un lui trouve le moindre intérêt, je veux entendre ses arguments

Dawn, la petite sœur de Buffy sortie de nulle part, aurait dû rester à l’état de clé et se trouver une vraie serrure à ouvrir, plutôt que d’exister. Relou, collante, capricieuse et pas franchement fute-fute, elle n’a absolument aucune utilité mise à part celle de foutre la merde dans un coin où c’est quand même pas déjà super l’éclate.

Jusqu’à ce qu’elle débarque de façon totalement saugrenue, tout allait bien (enfin, aussi bien que faire se peut dans une ville pleine à craquer de créatures pas très sympas), et je n’ai jamais compris l’intérêt de la faire débarquer (et rester). Franchement, on pouvait bien s’en passer.

Giles, le boomer qui aurait dû se trouver un vrai job dans Buffy contre les vampires

« Salut, je m’appelle Giles et j’adore traîner avec des adolescents alors que j’ai moi-même 120 ans »

Alors oui, Giles était le summum du cool pour toutes celles qui avait des trucs à régler psychanalytiquement parlant. Mais en vrai, si on prend du recul deux minutes, Gilles était franchement chelou. Le gars passait sa vie dans la bibliothèque d’un lycée, collait au cul une jeune tueuse en la forçant à se battre, tout ça pour finir par se taper la mère de la dite-tueuse et déménager à l’autre bout du pays quand on avait besoin de lui.

Oui ok, il avait un accent anglais génial, mais à part ça ? Les seuls moments où il nous a fait un peu vibrer était quand il mettait sa casquette d’observateur-qui-n’observe-pas-grand-chose de côté et qu’il se mettait à pousser la chansonnette, comme dans l’épisode musical. Sinon, c’était juste un bon boomer qui aurait dû se trouver un job avant sa retraite, plutôt que de prodiguer des conseils parfois complètement à côté de la plaque à une ado qui le considérait comme son père.

Alex (ou Xander), celui dont on a toujours pas compris l’utilité dans Buffy contre les Vampires

Alex ou la tête de vicos

Franchement, qui pense qu’Alex avait un rôle hyper important dans le Scooby-gang ? Personne. Enfin, je crois. En vrai, on dirait que le personnage d’Alex a été créé par les scénaristes pour tenter de prouver que des meufs en solo ne pouvaient pas s’en sortir à chaque fois. Sauf que c’est raté, cher patriarcat, les meufs de Buffy ont toujours été bien plus cool et badass que les mecs.

Le seul moment, dans les 7 putains de saisons, où Alex a été utile, ce fut à la fin de la saison 6, où il a été le seul à pouvoir empêcher Willow de réaliser un barbecue géant avec toute la planète. Mais sinon, il a plus été un boulet qu’autre chose, et ce, pendant l’intégralité de la série.

Buffy, la ouin-ouin

Buffy aka la queen des ouins-ouins

« Nan mais tu ne peux pas dire que le perso de Buffy est nul, c’est sur elle que repose toute la série ! » Hold my beer.

Bien sûr que si, je peux dire ce que je veux. En vrai, je ne dis pas non plus que Buffy est nulle, sinon elle aurait été au sommet de ce classement, avec ce bon con d’Angel.

Je dis juste que même si ok, elle sauve le monde, elle est quand même vachement « ouin-ouin ma vie est pas facile ». La meuf se plaint parce qu’elle est amoureuse d’un vampire (excuse-moi, mais ce n’est pas notre faute si t’as des goûts chelous), elle se plaint parce qu’elle a du mal à avoir une vie sociale avec son job de tueuse (déso mais t’as quand même une sacrée bande de pote, hein t’es loin d’être solo), elle se plaint parce qu’elle a une sœur relou (sur ce coup, c’est vrai), elle se plaint parce qu’elle doit sauver le monde, et gnia-gnia-gnia…

Je vais arrêter de faire la liste de toutes ses plaintes, sinon on va facilement atteindre les 12000 signes sur ce papier qui n’en mérite pas tant.

Willow, la meilleure d’entre tous dans Buffy contre les vampires

Le monde se porterait bien mieux si Willow était présidente

Vous vous demandez surement quel personnage trouve grâce à mes yeux ? Il n’y en a qu’une qui, à mon sens, sort du lot : la prodigieuse Willow. Déjà parce qu’elle est rousse, et que les roux domineront le monde un jour, vous verrez bien, et ensuite parce qu’elle est la seule à avoir eu la meilleure des évolutions, de tous les personnages de la série.

Elle passe de petite fille modèle à sorcière émérite, elle a certes failli détruire le monde et a un peu pété les plombs, mais en même temps elle avait des circonstances atténuantes, faut la comprendre hein.

Willow mériterait une série entière sur elle, contrairement au plus chiant des vampires (je vous rappelle qu’Angel a eu le droit à son spin-off, le scandale est total).

Concernant les autres personnages, je ne m’attarde pas, car soit ils sont les plus problématiques du monde (coucou Spike), soit ils ont un intérêt si limité qu’écrire sur eux me demanderait une énergie que je n’ai absolument pas.

La prochaine fois, on démolira les personnages de quelle autre série, à votre avis ?

