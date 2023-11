Kiabi, Leclerc, Carrefour, Action… L’étonnant classement des marques qui vendent le plus de vêtements en France

Dans le top 10 des marques qui vendent le plus de vêtements, en volume, en France, vous imaginez SHEIN ou Zara ? Eh bien, c’est plutôt Kiabi, Leclerc, Carrefour, Action, ou encore Auchan qui caracolent en tête, d’après un étonnant classement d’En Mode Climat.

En Mode Climat (coalition d’acteurs privés du secteur pour une mode plus responsable) vient de révéler un classement des 10 marques qui ont vendu le plus de volume de vêtements en France en 2022. Et on y trouve des entreprises qu’on n’imagine pas régner sur la mode, mais qui y caracolent pourtant en tête comme Leclerc, Carrefour, ou encore Auchan, loin devant H&M ou même Primark. Sur les 2,7 milliards de vêtements mis sur le marché en France en 2022 d’après un rapport de ReFashion, ces 10 marques y comptent pour plus de 40 % si on met cela en relation avec des données du cabinet d’études Kantar.

L’édifiant top 10 des marques qui vendent le plus de vêtements en France

En effet, quand on y réfléchit, la présence de Leclerc, Carrefour, Auchan ou encore Lidl n’a rien de surprenant puisque ces grandes enseignes produisent massivement et des familles les fréquentent au quotidien pour y faire leurs courses alimentaires. On peut donc rajouter machinalement un t-shirt ou des collants à petit prix dans son caddie sans même trop y réfléchir. Mieux : cela évite d’avoir à faire un détour vers une autre boutique, dédiée aux vêtements. D’autant que ce détour serait davantage perçu comme un acte de shopping, qu’on le conscientiserait comme tel, donc auquel on pourrait réfléchir à deux fois avant de s’y adonner.

Comme le commente Julia Faure, co-fondatrice de Loom, dans une publication Linkedin, le site de Leclerc compte plus de 10 000 références textiles rien que rayon femmes. Ce qui est autant que chez Zara ou H&M, géants de la fast fashion reconnus, perçus comme tels. Et les prix de ces grandes enseignes comme Carrefour, Action, ou Auchan s’y avèrent même encore plus bas, bien souvent. En effet, puisqu’il ne s’agit pas de marques qu’on attend sur le créneau du style, elles ont donc tout intérêt à ne pas investir là-dessus mais plutôt se consacrer à produire massivement des designs simples dans un large panel de taille, sans forcément chercher à renouveler trop fréquemment leur collection. Le tout, produit dans des conditions dignes des acteurs traditionnels de la fast fashion, si ce n’est pire.

En d’autres termes, par leur volument de production, leurs bas prix, et leurs incitations à consommer, Leclerc, Carrefour, Action, Auchan ou même Lidl font partie du problème qu’est la fast fashion, au même titre que Kiabi, Primark ou encore H&M, également présents dans ce classement édifiant de En Mode Climat.

