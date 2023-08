La princesse Charlotte est l’enfant la plus riche du monde, d’après un étonnant classement

Un classement établi par une entreprise de jouets place la princesse à la tête d’un patrimoine de 3,6 milliards de livres sterling. Une fortune colossale, qui ne serait pas seulement due à ses titres royaux.

3,6 milliards de livres sterling soit environ 4,2 milliards d’euros. Non, ce n’est pas le salaire hebdomadaire de Bernard Arnault, mais la fortune de la princesse Charlotte de Galles. À seulement 8 ans, le deuxième enfant de Kate Middleton et du prince William est considérée comme l’enfant le plus riche du monde, selon un classement effectué par l’entreprise Electric Ride on Cars, relayé par Vanity Fair.

Cette fortune ne s’explique pas uniquement par sa naissance et ses titres, dépassant la fortune de son frère aîné, George, qui lui, est en lice pour le trône. Cette première place du classement lui revient plutôt grâce aux choix vestimentaires de sa mère, Kate Middleton.

La princesse Charlotte beneficie de « l’effet Kate »

Car depuis maintenant plus d’une décennie que « l‘effet Kate » est un indicateur de redresseur de l’économie du secteur textile britannique. Lorsque la princesse de Galles porte une tenue, la marque voit son chiffre d’affaires bondir. Il n’est pas rare qu’une tenue dans laquelle elle se montre en public soit dès le lendemain en rupture de stock, sa visibilité étant mondiale.

Un effet qui est également présent pour la princesse Charlotte, qui constitue une aubaine pour les marques de vêtements pour enfants. Ceci devrait durer pour encore de très nombreuses années, la princesse, âgée de 8 ans, étant scrutée à chacune de ses apparitions publiques.

Selon l’entreprise Electric Ride on Cars, si la princesse Charlotte se hisse au premier rang de ce palmarès, elle est suivie en deuxième place par son frère aîné George (10 ans), et à la troisième place par Valentina Paloma Pinault (16 ans), la fille de Salma Hayek et du milliardaire François-Henri Pinault.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.