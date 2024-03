Soprano, Kylian Mbappé… Le classement (très masculin) des personnalités préférées des 7-14 ans

Selon le sondage annuel sondage réalisé par l’institut Ipsos pour « Le Journal de Mickey », Soprano est la personnalité préférée des 7-14 ans. Dans le reste du palmarès y figurent beaucoup de footballeurs, et très peu de femmes.

Soprano, Antoine Griezmann et Thomas Pesquet. Ce trio masculin est sur le podium des personnalités préférées des 7-14 ans, selon le sondage annuel réalisé par l’institut Ipsos pour Le Journal de Mickey, publié ce lundi 25 mars.

Un classement très masculin

Ainsi, la majorité des 400 enfants âgés de 7 à 14 ans interrogés ont porté aux nues Soprano, qui retrouve sa première place qu’il occupait depuis trois ans, dont il a été détrôné en 2023. Le trio de tête est suivi par trois personnalités issues du football : Kylian Mbappé à la quatrième place, Zinédine Zidane à la cinquième place, et Olivier Giroud en sixième position, qui fut la personnalité préférée des 7-14 ans en 2023.

Pour retrouver une personnalité féminine dans le classement, il faut descendre à la huitième place avec Angèle. Par ailleurs, seules cinq femmes figurent parmi les vingt-sept premières places, soit environ 18%. Parmi elles : les chanteuses Louane et Vitaa, respectivement à la douzième et dix-septième place, l’actrice Mimie Mathy en 24e position, et la musicien Aya Nakamura à la 27e, qui bondit de six places.

