Séries les plus attendues, dates… : tout savoir sur Canneséries, le festival dédié aux séries

Du 14 au 19 avril, les passionnés de séries auront les yeux rivés sur Canneséries. Au programme de ce festival entièrement gratuit, on retrouvera des rencontres, des masterclass et la projection de plus d’une vingtaine de séries, avec dix titres en compétition, dix séries courtes, six séries documentaires et quatre séries diffusées hors compétition.

On parle beaucoup du tapis rouge, mais dès le mois d’avril, c’est bien le tapis rose qui mérite toute votre attention. Du 14 au 19 avril a lieu Canneséries, le festival de référence pour qui souhaite connaître en avant-première les séries venues des quatre coins du globe qui feront l’actualité. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’édition 2023.

Canneséries, c’est quand ?

La 6ème édition de Canneséries se tiendra du 14 au 19 avril en direct de la Croisette. Comme chaque année depuis 2018, cet évènement met à l’honneur les séries, un format boudé au festival de Cannes.

Une sélection de séries ouverte sur l’international

Quelques jours avant son lancement, le festival a dévoilé une sélection officielle alléchante et originale composée de dix séries en compétition et dix séries courtes ainsi que quatre séries diffusées hors compétition. La nouveauté cette année, c’est la création d’une compétition dédiée aux séries documentaires, au nombre de six.

Qui a dit que les États-Unis avaient le monopole des bonnes séries ? La sélection du festival se distingue par la diversité des pays représentés : entre la Corée du Sud, le Canada, les Pays-Bas, le Danemark ou encore l’Afrique du Sud, ce ne sont pas moins de 9 pays qui sont représentés au sein de la compétition officielle.

Quelles séries sont en compétition ?

La diversité des territoires présents au festival va de pair avec la richesse des formats représentés. Ainsi, les festivaliers pourront aussi bien découvrir Tapie, un biopic très attendu sur Bernard Tapie que Bargain, une série coréenne aussi violente que délirante où se mêlent trafic d’organes humains, crimes et combats, le tout pour une plongée dans les genres de l’épouvante et de l’horreur.

Parmi les titres les plus attendus, on peut notamment citer Spinners, la première série africaine sélectionnée à Canneseries, dont on sait déjà que Canal+ sera le diffuseur. La série suit Ethan, un jeune chauffeur de 17 ans qui délaisse le gang pour lequel il travaille afin de se consacrer au spinning, un sport extrême mettant à profit ses talents de pilote.

Un autre évènement du festival sera la diffusion de Faux-Semblants, une version féministe du film éponyme culte de David Cronenberg. L’actrice oscarisée Rachel Weisz y joue deux jumelles obstétriciennes prêtes à tout pour mettre les soins de santé des femmes au premier plan. La série est signée par Alice Birch, une scénariste britannique ayant notamment signé le scénario de séries incontournables comme Succession ou Normal People.

fau // Source : Prime

Comment participer gratuitement à Canneséries ?

Pour être de la partie, il faudra se déplacer, le festival ne proposant pas de diffusion en ligne de ces programmes. En revanche, une fois sur place, le festival est entièrement gratuit. Pour assister aux projections des séries en compétition et celles en hors compétition, il faut réserver ses places depuis la billetterie en ligne (attention, les places partent très vite.) Idem pour les rendez-vous, les tables rondes et masterclass – les entrées pour la rencontre avec Sarah Michelle Gellar sont déjà toutes parties !

Quant aux projections des séries courtes et documentaires, elles seront en accès libre, dans la limite des places disponibles.

Le 14 avril, la cérémonie d’ouverture sera diffusée en clair et en direct sur Canal+.