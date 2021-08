À 54 ans, Salma Hayek était persuadée d’être trop vieille pour Marvel

Ni grand-mère, ni plante verte : Salma Hayek, prochainement à l’affiche des Éternels, s’est dite « reconnaissante » de son rôle dans le film Marvel. Être une actrice de plus de 40 ans à Hollywood, quelle joie…

Au fur et à mesure que le prochain film tiré de l’univers Marvel se dévoile, Les Éternels promettent de plus en plus de faire date.

Réalisé par Chloé Zhao, ce long-métrage qui sortira sur nos écrans le 3 novembre 2021 met en scène dix héros et héroïnes chargés de veiller à la survie de l’humanité. Devant la caméra : Lauren Ridloff, Angelina Jolie, Kit Harington ou encore… Salma Hayek .

Angelina Jolie et Salma Hayek ont, à elles deux, 100 ans. Pas un souci pour la réalisatrice des Éternels — oscarisée en début d’année pour son Nomadland avec l’actrice Frances McDormand (64 ans) — mais une belle surprise pour l’une des principales intéressées !

Salma Hayek a failli refuser Les Éternels

Quand Marvel l’a contactée pour la première fois pour lui demander de rejoindre Les Éternels, « Je leur ai dit de laisser tomber », se souvient Salma Hayek. La comédienne, qui aura bientôt 55 ans, s’est justifiée dans les pages de Entertainment Weekly :

« Je me suis dit : “Dieu sait quel genre de grand-mère ils veulent que je joue”. J’ai l’habitude que l’on me dise que je vais faire de la figuration ou être la vieille prostituée. »

L’histoire et les chiffres ne lui donnent pas tort : les rôles sont rares pour les actrices ayant passé un certain âge, et les studios leur préfèrent des collègues plus jeunes — quitte à creuser le fossé à l’écran entre hommes et femmes.

Chaque année, un centre de recherche américain (The Center for the Study of Women in Television & Film) publie des données acerbes sur les représentations féminines à l’écran. En 2020, « les personnages féminins (…) déclinent dramatiquement quand ils atteignent la quarantaine » : seuls 16% des personnages féminins avaient plus de 40 ans contre 28% du côté des acteurs.

Pourtant, les choses sont en train de changer sur la colline hollywoodienne.

Un rapport de force construit au fil des années

Madame Figaro va jusqu’à évoquer une « révolte » des actrices de plus de 40 ans. Depuis plusieurs années, lasse d’être au chômage technique passées un certain âge, des comédiennes américaines ont fait de l’âgisme leur cheval de bataille.

Première victoire en 2016, quand Gabrielle Carteris (connue pour son rôle des années 90 dans Beverly Hills 90210), alors à la tête du puissant syndicat d’acteurs SAG-AFTRA, obtient de l’État californien la suppression des dates de naissance sur les sites de casting. La loi, qui s’exécute au niveau local et à la demande de l’artiste, met tout de même en lumière les discriminations à l’embauche en fonction de l’âge.

Dans une industrie où les producteurs ont les pleins pouvoirs (coucou Harvey Weinstein), les actrices ont bien compris que le combat devait se poursuivre sur ce terrain. Et cela paye. Actrice devenue productrice, Reese Witherspoon via sa société Hello Sunshine est devenue la comédienne la plus riche du monde tout en proposant des rôles de qualité pour ses consœurs jugées trop âgées.

Dernière preuve que les lignes bougent : c’est l’actrice Sandra Bullock (57 ans) qui a remplacé au pied levé Lady Gaga (35 ans), déjà prise par le tournage de The House of Gucci, pour jouer dans l’adaptation du roman policier éponyme Maria Beetle.

Hollywood se rendrait-il enfin compte que les actrices n’étant pas des quiches, elles ne se périment pas ?

À lire aussi : Surprise : la télé française reste toujours en majorité blanche et masculine, affirme le CSA