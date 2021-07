Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, et même Camille Cottin se donnent la réplique dans la première bande-annonce du film House of Gucci, réalisé par Ridley Scott, et prévu pour le 24 novembre 2021 en France.

« Je ne me considère pas comme une personne particulièrement morale. Mais je suis juste. »

C’est l’une des phrases mémorable de cette bande-annonce aussi intrigante qu’excitante pour le film House of Gucci à paraître le 24 novembre au cinéma en France.

Le premier trailer de House of Gucci envoie du drama bien sapé et (trop ?) accentué

Réalisé par Ridley Scott, ce long-métrage se fonde sur une histoire vraie, servie par un casting d’exception : Adam Driver y joue Maurizio Gucci, assassiné le 27 mars 1995, et petit-fils héritier de Guccio Gucci — le fondateur de la célèbre maison de luxe italienne.

Lady Gaga y incarne Patrizia Reggiani, son ex-femme qui aurait commandité ce meurtre. Al Pacino y interprète Aldo Gucci, fils aîné de Guccio Gucci. Et s’il est difficile de le reconnaître dans cette première bande-annonce, Jared Leto joue bel et bien dans ce film, sous les traits de Paolo Gucci, frère d’Aldo Gucci (et donc tonton de Maurizio Gucci) (vous suivez ?).

Le casting compte également Jeremy Irons (Rodolfo Gucci), notre Camille Cottin nationale (Paola Franchi), Jack Huston (Domenico Sole) et Reeve Carney (Tom Ford) ; notez cependant que les têtes d’affiche font polémique auprès de la descendance de la véritable famille Gucci…

« Au nom du père, du fils, et de la maison Gucci »

Dans la vraie vie, Patrizia Reggiani a été condamnée à 26 ans de prison en 1998 pour avoir commandité ce meurtre de 1995 raconté dans House Of Gucci. On se demande ce que va penser cette veuve noire, désormais âgée de 72 ans et libérée en 2016 après avoir purgé sa peine…

En attendant, en plus de tous les looks vintage que promet le film, chaque réplique de Lady Gaga dans cette bande-annonce aux accents italiens surjoués risque bien de devenir un mème. En particulier ces derniers mots : « Au nom du père, du fils, et de la maison Gucci » !

