En pleine tournée européenne de son « Eras Tour », Taylor Swift a pris le temps de défendre Lady Gaga sur TikTok alors que cette dernière faisait l’objet de rumeurs insistantes sur une supposée grossesse.

On pensait l’ère des tabloïds glauques et obsédés par le corps des célébrités reléguée aux années 2000, quand tout le monde se permettait de commenter la moindre prise de poids d’une actrice ou chanteuse comme s’il s’agissait d’une breaking news de première importance. Mais hélas, ça n’est visiblement pas le cas.

La preuve encore sur TikTok cette semaine, où Lady Gaga a dû démentir les rumeurs d’une éventuelle grossesse. Quelques jours plus tôt, l’interprète de « Paparazzi » et « Applause » avait été photographiée lors du dîner de répétition du mariage de sa sœur Natali Germanotta. Et sa jolie robe noire laissait, selon certains internautes, apparaître un petit ventre qui indiquait forcément qu’elle était enceinte.

Lady Gaga looking chic in a little black dress while at her sister’s wedding. pic.twitter.com/xBSCM4Gg3t — Mr. Pop (@MrPopOfficial) June 3, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Des commentaires « invasifs » et « irresponsables »

Évidemment, qu’elle soit enceinte ou non, cela ne regarde que Lady Gaga. Mais face à la persistance des rumeurs, la chanteuse a décidé de prendre la parole sur TikTok, en citant au passage les paroles de « Down Bad » de Taylor Swift, issu de son dernier album The Tortured Poets Departement.

@ladygaga register to vote or check if you’re registered EASILY at www.headcount.org ♬ I AM THE AESTHETIC _yaesthetician – yas 💚🌻🍭🫧 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Signe qu’il existe une véritable sororité entre les deux chanteuses, Taylor Swift a d’ailleurs commenté la vidéo de Lady Gaga pour critiquer cette propension du public à scruter, commenter et critiquer le corps des femmes.

« Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il est invasif et irresponsable de faire des commentaires sur le corps d’une femme. Lady Gaga ne doit d’explication à personne et aucune femme non plus. » Taylor Swift sous la vidéo TikTok de Lady Gaga

Si Taylor Swift a pris la parole, c’est sans doute aussi parce qu’elle même a dû essuyer à de multiples reprises des commentaires déplacés sur son physique. Il y a quelques semaines encore, la rumeur courait qu’elle aussi était enceinte parce que son ventre n’apparaissait pas ultra-plat durant l’un de ses concerts. Faut-il rappeler aux internautes qu’il existe de multiples raisons pour lesquelles une femme peut présenter des rondeurs abdominales, autres qu’une grossesse ou une prise de poids ? Et que même une grossesse ou une prise de poids n’ont PAS à susciter de commentaires non sollicités ?

Ou comment inciter aux troubles du comportement alimentaire

Ces remarques peuvent paraître anodines, mais elles ont en réalité des conséquences néfastes durables sur l’estime de soi des personnes qui en sont l’objet. Dans le documentaire Netflix Miss Americana sorti en 2020, Taylor Swift avait d’ailleurs évoqué sa difficulté à voir des photographies d’elle en raison des commentaires désobligeant de la presse people et des internautes sur son poids, et parlé pour la première fois de ses troubles du comportement alimentaire (TCA).

Et même au-delà des célébrités dont le moindre kilo pris est commenté, quelles sont les conséquences sur les petites filles, les jeunes filles, les jeunes femmes, d’un tel body shaming ? Laissez-nous exister et nous aimer telles que nous sommes. Voici, en susbstance, ce que doivent penser Lady Gaga, Taylor Swift et bien d’autres encore.

