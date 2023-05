Lena Situations répond au bodyshaming qu’elle subit à Cannes

Tristement habituée au cyberharcèlement, Lena « Situations » Mahfouf a de nouveau subi une vague de bodyshaming. Au Festival de Cannes 2023, l’influenceuse de 25 ans portait une robe Vivienne Westwood pour la montée des marches de l’avant-première de la série même pas encore sortie et déjà controversée The Idol. Et si les gens parlent tant de sa tenue aujourd’hui, c’est moins parce qu’il s’agit d’un sublime modèle d’archives datant de 1994, mais parce que des haters ont jugé la créatrice de contenus trop grosse pour porter ce genre de tenue.

Suite à l’avalanche de bodyshaming, Lena Situations a choisi de répondre en story Instagram :

« J’ai toujours été plus ou moins à l’aise avec mon corps… jusqu’à ces derniers mois. J’ai pris du poids, j’en suis consciente, ma morphologie a changé, j’en suis consciente, mais internet s’en est rendu compte avant moi et souhaite bien le partager. Depuis deux ans, j’ai fait le choix de ne plus utiliser de filtre afin de montrer une image honnête et non modifiée, quelque chose de vrai.

[…] Depuis jeunes, on nous projette tellement un corps idéal, un style idéal que dès que je ne rentre plus dans mon 36, je reçois des ‘tu manges bien à la cantine’ ou ‘félicitations pour le bébé’.

[…] J’espère que le futur et le recul nous améneront que du love. Moi je vous envoie du love. »