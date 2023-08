Lena Situations relance Hôtel Mahfouf après des vidéos sur le flop de sa marque

Après quatre mois d’absence sur sa chaîne YouTube, Lena Situations y est revenue pour raconter son déménagement et évoquer le flop de sa marque Hôtel Mahfouf à travers une trilogie de vidéos-documentaires pleines de dos et donts. Et ce, pour mieux teaser sa nouvelle collection et l’ouverture d’un nouveau pop-up store ambiance piscine et Californie, pile à temps pour ses vlogs d’août 2023.

Le 1er août rime avec le marronnier estival préféré des journalistes à savoir « le chassé-croisé des aoûtiens et des juillettistes », le mois parfait pour écouter « august » de Taylor Swift, ou encore le début d’une nouvelle saison des fameux vlogs d’août de Lena Situations. En effet, la créatrice de contenus va partager pour la septième année consécutive son quotidien au jour le jour, durant cettte période généralement considérée comme la plus calme. Mais avant que ne commence la 7e saison des vlogs d’août, Lena Mahfouf a partagé sur YouTube une série de vidéos pour expliquer le flop de sa marque.

Après sa vidéo sobrement baptisée « Re » publiée le 29 juin où elle explique ce qu’elle est devenue durant les quatre mois sans publier sur sa chaîne, puis « JE DÉMÉNAGE + ROOM TOUR :) » où elle détaille son déménagement, Lena Situations a offert une nouvelle masterclass de storytelling en quatre vidéos. Situation initiale, élément perturbateur, déroulement, dénouement : tout y est, sauf la situation finale qui devrait se vivre en direct au fil des vlogs d’août.

Pourquoi la marque Hôtel Mahfouf de Lena Situations a flop ?

Dans la première, « J’AI LANCÉ MA MARQUE ET… C’ÉTAIT UN FLOP. » sortie le 9 juillet, Lena Situations raconte comment et pourquoi elle a voulu lancer sa marque Hôtel Mahfouf, mais aussi les déboires qu’elle a rencontrés pour l’ouverture du premier pop-up store (boutique éphémère).

Pourquoi la marque Hôtel Mahfouf de Lena Situations coûte si cher ?

Dans la deuxième, « PARLONS DE THUNES. », publiée le 17 juillet, Lena Situations développe les nombreuses difficultés financières qu’elle a rencontrées autour d’Hôtel Mahfouf.

Lena Situations révèle avoir développé un ulcère à cause du stress autour de sa marque Hôtel Mahfouf

Dans la troisième vidéo, « LE SUCCÈS… MAIS À QUEL PRIX ? », publiée le 23 juillet, Lena Situations révèle avoir souffert d’un ulcère, notamment dû à l’important stress auquel elle était soumise vis-à-vis d’Hôtel Mahfouf. Mais dès les deux premières minutes de la vidéo, on peut d’ores et déjà s’inquiéter du fait que la créatrice de contenus ironise sur ses trois nuits blanches afin de pouvoir boucler le montage de la vidéo en question.

Lena Situations rouvre un pop-up store Hôtel Mahfouf pour août 2023

Après cette trilogie de vidéos-documentaires où Lena Situations et d’autres personnes impliquées professionnellement avec Hôtel Mahfouf interviennent pour parler des splendeurs et misères de la marque, et en tirer les leçons qui s’imposent, l’influenceuse a publié le 30 juillet une nouvelle vidéo : « 7 JOURS POUR CRÉER UNE BOUTIQUE ». On la suit avec ses équipes construire un nouveau pop-up store ambiance piscine et Californie pour accueillir la nouvelle collection de sa marque autour de ces inspirations.

Quelle est l’adresse de la nouvelle boutique éphémère Hôtel Mahfouf de Lena Situations ?

Forte des nombreux enseignements de la première année d’existence périlleuse de la marque, Lena Situations s’apprête donc à rouvrir une boutique éphémère, à la Caserne (12 Rue Philippe de Girard, 75010 Paris), incubateur de mode responsable de la capitale. Pile à temps pour la septième saison de ses vlogs d’août. Mais loin d’être un personnage de fiction, celle qui en veut « toujours plus », entre sa marque et ses vlogs quotidiens, risque à nouveau de soumettre sa santé à rude épreuve. Espérons donc que ce nouveau grand plongeon ne finira pas par un violent plat.

