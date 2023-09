Lena Situations annonce le retour de Camaïeu pour septembre 2024, et compte y aider

Dans un vlog YouTube posté le 11 septembre 2023, Lena Mahfouf annonce le retour de Camaïeu pour septembre 2024. Rachetée par Celio, la marque veut embaucher plusieurs profils pour se relancer, selon une stratégie plus jeune et connectée.

Suite à sa liquidation judiciaire le 28 septembre 2022, la marque Camaïeu a été rachetée par Celio 1,8 million d’euros lors d’une vente aux enchères le 7 décembre 2022. Depuis, on ne savait pas quand on pourrait voir l’enseigne rouvrir. Mais c’était sans compter sur Lena Situations, qui vient de faire une annonce inattendue dans sa vidéo YouTube publiée le 11 septembre 2023.

Dans ce nouveau vlog, Lena Mahfouf explique ainsi :

« En parlant de mode, je suis ravie de vous annoncer que cette mini-séquence est sponsorisée par… Camaïeu ! They’re back ? [elle acquiese de la tête, ndlr]. Dans un an pile, en septembre 2024, Camaïeu va rouvrir ses portes. Un symbole de la France, quoi ! Ce serait dommage de les laisser, comme ça, et du coup cette marque va rouvrir ses portes.

Ils ont pour but d’être une marque cool, créative, inclusive, et surtout moderne. Et c’est là où je rentre en jeu. J’ai beaucoup de chance de pouvoir travailler dans ce milieu de la mode […]. Et cette chance est 100 % grâce à vous, votre soutien. C’est pour ça que Camaïeu aimerait que je donne un petit coup de pouce, un petit coup de piston, à l’un ou l’une d’entre vous, puisque pour ce relancement de marque, Camaïeu souhaite embaucher un directeur ou une directrice de communication. Et ils sont prêts à écouter toutes les candidatures, et trouver la personne qui serait prête à relever le défi.

Si vous souhaitez participer à un processus de création, de relancer une marque, de proposer des idées de communication plus folles que les autres, parce que s’ils m’appellent moi un an avant de relancer la marque, c’est qu’ils sont prêts à tout pour remettre Camaïeu dans le cœur des Français. […] Et peut-être qu’on se verra en septembre 2024 alors… »