Celio rachète Camaieu 1,8 millions d’euros aux enchères

Suite à sa liquidation judiciaire le 28 septembre 2022, la marque Camaieu et son ancien nom Camaïeu (avec tréma) vient d’être rachetée par Celio. De quoi pouvoir imaginer que des boutiques pourront peut-être rouvrir prochainement ?

Camaieu va-t-elle pouvoir renaître des cendres de sa liquidation judiciaire le 28 septembre 2022 ? L’enseigne de prêt-à-porter masculin Celio vient de racheter celle de vêtements féminins lors d’une vente aux enchères le 7 décembre 2022. D’après l’AFP, le président de Celio, Sébastien Bismuth aurait ainsi déclaré :

« C’est une marque qui a une valeur, qui a été leader du prêt-à-porter féminin pendant des dizaines d’années en France et on a l’envie d’essayer de la relancer. »

Celio, une marque de mode bien placée pour relancer son homologue Camaieu ?

Celio a ainsi racheté les deux noms de marque de Camaieu, avec tréma (son ancien nom) et et sans (son nouveau nom), les logos, noms de domaine. Ces deux entreprises ont toujours eu un positionnement semblable, ce qui peut donner l’impression d’un rachat logique et pertinent. Mais cela ne veut pas dire pour autant que le propriétaire de Celio pourra rouvrir toutes les boutiques Camaieu du jour au lendemain. Cela prendra du temps, mais l’entreprise de prêt-à-porter masculin a sans doute les moyens de relancer une stratégie solide pour l’avenir de cette marque de vêtements féminins si connus du grand public en France.

Capture d’écran Instagram de Camaïeu.

À lire aussi : Les difficultés financières de Camaïeu et Pimkie illustrent une crise de toute l’industrie mode

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram.