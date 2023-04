Promod rachète 2 marques de patrons de couture : la mode maison ne connaît pas la crise ?

Alors que plusieurs enseignes de mode milieu de gamme s’effondrent en France, Promod vient de racheter 2 marques de kits couture prêt-à-coudre sur mesure, Fier comme un Paon et Louis Antoinette Paris. Un signe de bonne santé économique ou plutôt une tentative de diversification de ses activités pour échapper à l’hécatombe ?

Bonne nouvelle pour les fans de couture. Dans le paysage morose de la mode milieu de gamme française, Promod échappe à l’hécatombe et vient d’annoncer le 10 avril 2023 racheter les marques de couture et les collections de Fier comme un Paon et Louis Antoinette Paris.

Promod Couture rachète Fier comme un Paon et Louis Antoinette Paris

Depuis plusieurs années, la grande enseigne française réfléchit et agit pour réduire son impact sur l’environnement et proposer une mode toujours plus responsable. C’est pourquoi, depuis 2020, elle propose à travers « La Couture version Promod » des kits de couture avec des patrons et des tissus à partir de stocks dormants. Elle a déjà fait des collabs avec d’autres marques spécialisées sur ce créneau de kits couture prêt-à-coudre sur mesure. Mais certaines ont malheureusement fermé.

Promod Couture vient donc de racheter les marques Fier comme un Paon et Louis Antoinette Paris, pour le plus grand plaisir des fans de couture qui vont ainsi pouvoir élargir leurs stocks de patrons. De quoi bénéficier d’un espace qui centralise plusieurs esthétiques différentes et de la force de frappe logistique de Promod.

La couture maison, bien plus qu’un effet de mode

Et si vous pensiez que la couture maison était passée de mode, c’est négliger combien elle a toujours eu des adeptes, et a conquis une masse de nouvelles personnes converties aux loisirs créatifs durant les confinements. Une étude L’ObSoCo, pour Mondial Tissus, a ainsi observé un boom des ventes de machines à coudre durant la pandémie qui aurait séduit 5 % des Françaises et Français supplémentaires, et qui comptaient bien poursuivre après le déconfinement.