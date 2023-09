Les Pinault (Kering) veulent acheter Creative Artists Agency, resserrant les liens entre luxe et cinéma

La holding Artemis détenue par la famille de François-Henri Pinault (PDG du groupe de luxe Kering) s’apprête à acquérir une participation majoritaire dans l’agence de talents CAA qui représente notamment Salma Hayek, Brad Pitt ou encore Scarlett Johansson. Mais qu’est-ce que cette transaction à 7 milliards raconte de l’évolution du luxe, du cinéma, et du marketing d’influence ?

Artemis, holding détenue par la famille Pinault, serait sur le point d’acquérir une participation majoritaire dans Creative Artists Agency (CAA), la célèbre agence états-unienne de talents comme Salma Hayek (épouse de François-Henri Pinault), Brad Pitt, ou encore Scarlett Johansson.

D’après des informations de Bloomberg, l’acquisition s’évaluerait à 7 milliards de dollars (près de 6,5 milliards d’euros).

Pourquoi François-Henri Pinault (Kering) achèterait l’agence CAA ?

Les négociations sont encore en cours, et devraient aboutir dans les prochaines semaines, resserrant les liens entre luxe et cinéma. En effet, François-Henri Pinault, quatrième fortune de France, est le PDG du groupe Kering, qui détient Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen ou encore Brioni. Mais aussi Saint Laurent qui a lancé sa propre bannière de production cinématographie en avril 2023, afin d’accompagner des cinéastes comme Paolo Sorrentino, David Cronenberg, Abel Ferrara, Wong Kar Wai, Jim Jarmusch, Gaspar Noé, ou encore Pedro Almodóvar. Ce dernier a d’ailleurs présenté en avant-première lors du festival de Cannes 2023 Strange Way of Life, avec Ethan Hawke et Pedro Pascal, un film tout de Saint Laurent vêtu.

En réalité, cela fait longtemps que Kering s’implique dans le cinéma, notamment à travers le programme Women in Motion depuis 2015 qui veut « mettre en lumière les inégalités femmes-hommes dans les domaines des arts et de la culture et faire évoluer les mentalités », et récompense des femmes du septième art chaque année en grandes pompes. De quoi permettre à ce groupe de luxe de s’afficher comme un généreux mécène, et surtout de s’imposer comme faisant partie pleinement de la culture, voire capable d’en dicter la direction.

Car si rares sont les personnes à pouvoir s’acheter des vêtements et accessoires de luxe, beaucoup plus nombreuses sont celles à payer un abonnement de plateforme de streaming et/ou des places de cinéma. De précieux espaces de représentations qui peuvent aussi servir de discrètes publicités aux maisons.

D’ailleurs, cela devient une stratégie d’autant plus intéressante à mesure que des lois encadrant le marketing d’influence et les publicités se multiplient et donnent sans doute aux marques la volonté de se tourner vers des stars du divertissement qui y échappent encore plutôt que des créateur·ice·s de contenus de plus en plus soumis·e·s à un devoir de transparence. Bref, la frontière entre film d’art et pub risque de devenir de plus en plus ténue.