Karlie Kloss rachète i-D : et si les mannequins prenaient le contrôle des médias mode ?

Mannequin star des années 2010, Karlie Kloss fait partie d’un groupe d’investisseurs qui avait déjà acquis W Magazine (titre encore plus luxe que Vogue) et rachète maintenant i-D au groupe Vice Media en difficultés financières.

Après W Magazine racheté fin 2020, Karlie Kloss sauve i-D. Ce titre britannique a été fondé par Terry Jones en 1980 et reste iconique depuis, notamment grâce à ses couvertures mettant en scène des personnalités de la mode et des contre-cultures avec un seul œil apparent. La mannequin star des années 2010 en a déjà fait elle-même la couverture, et c’est précisément ce qu’elle a décidé de poster pour confirmer la nouvelle, façon clin d’œil plus que méta.

Karlie Kloss rachète le magazine i-D et en devient PDG

C’est via sa société Bedford Media que Karlie Kloss devient donc PDG de i-D, sauvant le titre des difficultés financières de Vice Media (groupe propriétaire qui a déposé le bilan en mai 2023), pour un montant non divulgué, rapporte Business of Fashion.

L’actuel rédacteur en chef, Alastair McKimm, le restera, et gagnera même en responsabilité puisqu’il deviendra même directeur de la création et rédacteur en chef des autres éditions à l’international. Un peu comme le fait désormais le groupe Condé Nast avec Anna Wintour qui dirige toutes les éditions de Vogue depuis 2020 dans un souci d’économie et de cohérence. Karlie Kloss s’apprêterait-elle à devenir une magnat des médias, après avoir été une pointure des podiums, campagnes de pub, et couverture de magazines ? Son expérience dans le mannequinat lui donnera-t-elle envie de donner davantage de pouvoir aux mannequins, toujours plus dépossédé de leur image, leur visage et de leur corps, à l’aube de la révolution de l’intelligence artificielle qui se profile ?

Quand les mannequins régnaient sur la mode

Vous avez peut-être regardé la série-documentaire The Super Models sur Apple TV+. Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford et Christy Turlington y racontent leur âge d’or de tops sur les podiums, jusqu’à ce qu’elles soient remplacés par des foules de mannequins toujours plus minces, jeunes, et anonymes. Notamment parce que les designers commençaient à en avoir marre que les médias et surtout le grand public s’intéressent davantage à cette poignée de supermodèles plutôt qu’à eux et leurs créations.

Depuis, rares sont les mannequins dont la simple évocation du prénom peut convoquer une image mentale. Parmi les plus contemporaines, on peut penser à Gigi et Bella Hadid. Et c’est sûrement parce qu’elles doivent leur notoriété initiale non aux podiums, mais bien à la télé-réalité, signe de la perte d’influence et de puissance des mannequins dans l’économie de la mode. Mais une exception pourrait bien changer la règle : Karlie Kloss.

Qui est Karlie Kloss, au fait ?

Née en 1992, cette top états-unienne, danseuse de formation, a signé son premier contrat en agence dès l’âge de 15 ans, en 2007, et a rapidement cartonné. Entre juin 2013 et juin 2014, Forbes estimait son revenu annuel à 4 millions de dollars, faisant d’elle l’une des mannequins les mieux payées de sa génération. En 2015, Karlie Kloss lance sa propre chaîne YouTube, et 2016 sa formation de programmation informatique destinée aux femmes, montant ses revenus annuels à 10 millions. Si bien qu’elle n’a plus besoin de défiler, ni de poser pour des campagnes de pub, hormis quelques exceptions particulièrement lucratives, pour dépasser les 13 millions de dollars annuels depuis 2018.

Cette année-là, Karlie Kloss épouse Joshua Kushner. Cet homme d’affaires et investisseur américain s’avère être le fils du promoteur immobilier Charles Kushner et le frère de Jared Kushner (mari d’Ivanka Trump), gendre de Donald Trump. Depuis, le couple élève deux garçons (Levi Joseph né en 2021, et Elijah Jude en 2023) et cultive la discrétion. Après des années à voir son image et le récit de sa vie contrôlé par d’autres, il se pourrait donc bien que Karlie Kloss veuille renverser la donne, en prenant la tête de médias aux positionnements différents. Après le très luxe W Magazine, et maintenant le plus pointu i-D, le groupe Bedford Media rachètera-t-il un autre titre ? Et surtout changera-t-il la face des magazines de mode ?

