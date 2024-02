Le prochain Vogue World se tiendra à Paris juste avant la fashion week haute couture et les JO 2024

Depuis 2022, le magazine Vogue organise une sorte de défilé géant annuel, dans la rue et ouvert au grand public. Après une première édition à New York, puis la deuxième à Londres, la troisième vient d’être officialisée pour Paris, juste avant les JO.

Si la mode est un théâtre très privé, Vogue tente de la rendre relativement plus accessible au grand public à travers l’organisation d’un défilé géant, dans la rue et ouvert au grand public. Baptisé « Vogue World », l’événement annuel s’est d’abord tenu à New York en 2022, puis à Londres en 2023. Anna Wintour vient d’annoncer le 26 février 2024 (premier jour de la Paris Fashion Week pour les collections femme prêt-à-porter automne-hiver 2024-2025) que la prochaine édition sera à Paris !

Quand aura lieu Vogue World : Paris ?

Vogue World 2024 se tiendra donc à Paris, le dimanche 23 juin 2024, en pleine place Vendôme, a annoncé Anna Wintour, directrice du contenu de Condé Nast et directrice éditoriale mondiale de Vogue, comme le rapporte le magazine lui-même :

« Je suis ravie que Vogue World ait trouvé sa troisième maison ici à Paris. Vogue World : New York était une foire de rue et Vogue World : Londres a été une soirée glamour au théâtre – en soutenant les organisations artistiques et culturelles de Londres – Paris sera une sorte de cérémonie d’ouverture, celle qui célèbre 100 ans de mode et de sport, ainsi que cette ville extraordinaire. »

Cette annonce s’est faite au Ritz devant le gratin de la mode, dont Bruno Pavlovsky (président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode), les créateurs Simon Porte (Jacquemus), Olivier Rousteing (Balmain), Marine Serre, ou encore Pharrell Williams (Louis Vuitton homme). Signe de l’influence et du prestige que possède encore le magazine de mode le plus connu au monde.

Quel sera le thème de Vogue World : Paris, le 23 juin 2024 ?

Et cette date du 23 juin s’avère doublement importante. En effet, il s’agit de la veille du coup d’envoi officiel de la fashion week haute couture automne-hiver 2024-2025 qui se tiendra du lundi 24 au jeudi 27 juin 2024. Mais aussi d’un long coup d’avance sur les Jeux Olympiques (du 26 juillet au 11 août) et Paralympiques (du 28 août au 8 septembre) qui rythmeront la capitale. C’est d’ailleurs pourquoi ce Vogue World : Paris sera placé sous le signe des relations entre la mode et le sport. Le magazine explique vouloir collaborer « avec des académies sportives de jeunesse de toute la France, associant chaque sport olympique (cyclisme, gymnastique, tennis, taekwondo, escrime et break dance, entre autres) à un thème de la mode française pour chaque décennie depuis 1924, la dernière fois que Paris a accueilli les Jeux Olympiques. »

Qui produit Vogue World : Paris, le 23 juin 2024, juste avant la fashion week haute couture ?

Pour l’événement, plusieurs sommités de la mode feront partie de l’équipe créative, comme Carine Roitfeld (controversée rédactrice-en-chef de Vogue Paris, de 2001 à 2011), Ib Kamara (devenu directeur artistique d’Off-White depuis le décès de Virgil Abloh, et rédacteur-en-chef du magazine Dazed), Alexandre Samson (responsable des départements Haute Couture et Création contemporaine du musée de la mode de Paris qu’est le Palais Galliera), Dame Pat McGrath (la plus grande des make-up artists, derrière les looks beauté du défilé Maison Margiela Artisanal 2024, notamment) ou encore Parris Goebel (chorégraphe néo-zélandaise derrière le show de Rihanna au Super Bowl notamment).

Comment assister à Vogue World : Paris ? En achetant des billets ou en livestream

Pour assister au show, des billets seront mis en vente (on peut déjà en faire la demande à l’adresse mail [email protected]) et dont une partie des bénéfices nets sera reversé au programme pour Paris 2024 en association avec le Secours Populaire, ainsi que pour faciliter l’accès aux équipements essentiels aux jeunes personnes sportives en herbe partout en France. Mais même si vous ne pouvez y accéder physiquement, Vogue World : Paris sera également retransmis en livestream ! Alors à vos marques, prêt·e·s, feu… Voguez !

