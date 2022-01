Les mèmes continuent de conquérir la mode, avec Yugnat qui gère l’Insta de Marine Serre

La créatrice de mode française adepte de l’upcycling Marine Serre confie son compte Instagram au pro des mèmes Instagram Yugnat. Et ça raconte beaucoup de l’importance de l’humour pour vulgariser la mode.

L’industrie du luxe peut souvent paraître déconnecté du quotidien du commun des mortels, et c’est souvent à dessein. Pourtant, des comptes Twitter, TikTok, et Instagram arrivent à rendre les images de mode virales en y ajoutant des légendes bien senties pour en pointer l’absurdité tout en parlant de la vraie vie.

C’est ce qu’on appelle communément : un mème.

En la matière, @yugnat999 excelle sur Instagram, où l’artiste est suivi par plus de 600.000 personnes. Et c’est sûrement pour son énorme popularité bien au-delà du cercle textile que la jeune créatrice de mode française Marine Serre lui a confié les rênes du compte officiel de sa marque depuis fin décembre 2021 !

Un mème de @Yugnat999 pour le compte Instagram de Marine Serre.

Qui est la jeune créatrice de mode française Marine Serre ?

Si Marine Serre n’est pas forcément connue par le très grand public, vous avez sûrement déjà vu passer ses combinaisons ornées d’un motif de croissant de lune sur des héroïnes de télé-réalité et des chanteuses pop comme Beyoncé, Angèle, Dua Lipa, ou même Adele.

Voir cette publication sur Instagram Beyoncé en Marine Serre.

À seulement 30 ans, la créatrice qui a lancé sa marque en 2017 (et a été d’emblée décorée du prix LVMH pour la jeune création) peut déjà se targuer d’avoir mis l’industrie à ses pieds. Après des études d’art appliqué, un BTS mode à Marseille, puis l’école de la Cambre de Bruxelles, la Corrézienne a développé des collections qui mêlent codes sportswear et grand soir à partir de pièces et tissus upcyclés.

Marine Serre évoque ainsi l’éco-anxiété, si commune chez les gens de sa génération, à travers son processus créatif même, mais aussi ses scénographies souvent impressionnantes comme son défilé marée noire du printemps-été 2020, ou sa collection « Fichu pour fichu » printemps-été 2022.

La collection Marée Noire de Marine Serre pour le printemps-été 2020.

Outre son appropriation controversée du motif de croissant de lune, la Corrézienne a également fait des tissus moirés (une vieille technique de tissage qui offre des reflets marbrés chatoyant par écrasement irrégulier du grain) l’une de ses signatures stylistiques.

Par sa mode engagée, elle apparaît presque comme une lanceuse d’alerte au sein d’une industrie qui adore les effets d’annonce et le greenwashing.

Voir cette publication sur Instagram La moire est une signature stylistique de Marine Serre.

Tout en continuant à produire dans des conditions quasi-artisanales et des stocks ultra-limités, Marine Serre cherche à parler à tout le monde.

Et pour ce faire, elle confie donc pour un temps son compte Instagram déjà suivi par plus de 600.000 personnes à l’artiste ès mèmes Yugnat, qui a une taille d’audience similaire.

En résultent des mèmes qui revisitent des visuels iconiques de la marque, en les accompagnant de légendes amusantes qui leur donnent une nouvelle dimension, accessible bien au-delà du petit cercle de la mode.

Un mème de @Yugnat999 pour le compte Instagram de Marine Serre.

Pourquoi Marine Serre confie son Insta à @yugnat999 ?

C’est donc une façon de parler à un plus large public, le sensibiliser à son esthétique, sans se prendre trop au sérieux pour autant. Là réside le grand pouvoir des mèmes qui parvient à séduire petit à petit une industrie habituellement peu friande de l’autodérision.

Cette collaboration pouvant sembler anodine illustre l’importance de s’adresser à un public plus jeune. Celui-ci n’a pas forcément encore les moyens d’acquérir des pièces de luxe. Mais s’inscrire dans son quotidien via des mèmes sur Instagram, le faire rire, et en creux le familiariser à sa marque peut en faire un potentiel client de demain.

Bref, le luxe a tout à gagner à enfin se dérider.

