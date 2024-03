Découvrez cette astuce (géniale) pour que les mômes jouent au parc, même si tout est mouillé

Un simple objet du quotidien permettrait de pouvoir laisser les enfants s’amuser sur les structures de jeux mouillés en extérieur, sans avoir à les essorer ensuite.

Les enfants s’en foutent du mauvais temps et des toboggans mouillés. Nous, un peu moins. Devoir essorer toutes les fringues, essuyer les fesses mouillées parce qu’elles ont glissé sur les structures de jeux ou les toboggans, c’est relou. Devoir se trimballer à chaque sortie avec une serviette éponge (qu’on oublie généralement en boule sous la poussette, et qui finit par moisir), c’est pénible.

Pourtant, Quel que soit le temps, les enfants devraient pouvoir jouer en extérieur et se défouler. Quand on vit en ville, parfois, le seul moyen de les laisser dépenser leur énergie (et croiser les doigts pour que ça les fatigue et qu’ils dorment ensuite), c’est de les amener au parc.

Mais quand tout est trempé après une averse, on fait comment ? On s’inspire de cette astuce géniale trouvée sur Instagram.

Un simple objet du quotidien pour nettoyer le toboggan trempé

Sur le réseau social Instagram, nombreux sont les reels de darons et de daronnes qui partagent des astuces. Il y a à boire et à manger, et il faut trier un peu, entre les conseils parentaux tout pétés, les recettes « tout fait-maison » des tradwifes qui font un peu flipper, et les vidéos humoristiques qui nous font recracher notre café (froid) par le nez.

Cette fois, la vidéo qui nous a tapé dans l’œil, c’est l’astuce partagée par Gayle Chapman. Elle explique avoir LA technique pour emmener ses enfants au parc de jeux, même quand celui-ci est trempé : elle embarque avec elle une simple raclette. Pas le fromage hein, ça n’a pas de sens sinon. Non non, on parle ici d’une raclette qui sert à évacuer l’eau, comme pour nettoyer les vitre de douche. Grâce à ce simple petit objet, elle essuie le toboggan, les surfaces des structures et hop, tout le monde peut s’amuser sans avoir les fesses trempées.

Vous connaissiez cette technique ? Vous avez d’autres astuces à nous partager ? On est ensemble les daronnes, essayons de nous serrer les coudes, surtout quand on doit surveiller des mômes qui se roulent dans la boue alors qu’on rêve que d’un truc : être enroulée dans un plaid devant Netflix en mangeant notre poids en Smarties.

