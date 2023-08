Vous connaissez cette astuce TikTok pour enlever en douceur le sable mouillé sur la peau ?

Retirer le sable de la plage qui colle à la peau peut être douloureux et relou. Mais avec cette astuce, ça va peut-être s’avérer plus facile.

Cette astuce peut marcher pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Concernant ces derniers, ils peuvent être plus sensibles que les grands quand il s’agit de virer le sable sur leur peau avant de les rhabiller pour partir de la plage. La faute à leur épiderme fragile et tout neuf.

Sur TikTok, une utilisatrice partage son astuce pas bête, qu’on va s’empresser de tester nous aussi.

Enlever le sable mouillé sur la peau, facilement et rapidement

Dans cette vidéo, Danielle Houston explique sa technique qui fonctionne avec ses enfants : elle utilise une chaussette et du talc. À la fin de journée plage, elle remplit une chaussette de poudre, et la passe sur la peau de ses marmots. En douceur, on peut voir le sable s’enlever, sans rougeurs, sans cris et sans douleur.

Si le talc est peu recommandé de nos jours, il suffit simplement, si on veut tester cette technique, d’utiliser de la farine. Même effet, mais la toxicité en moins.

Alors oui, c’est un peu pénible de se trimballer à la plage avec une chaussette et un pot de farine, mais franchement, si ça peut éviter la peau écarlate et les cris de douleurs, on prend.

