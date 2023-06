Comment protéger un bébé de la chaleur et du soleil

L’été commence à s’installer, et il est important de protéger les plus petits de la chaleur (et du soleil). Mais quels sont les gestes à connaître ?

Ce n’est pas encore l’été, mais on s’y croirait presque. Ces derniers jours, la température a augmenté fortement, et, si on a tous un seuil plus ou moins élevé de tolérance à la chaleur, avec les bébés, il faut être particulièrement vigilant.

Alors, comment fait-on pour protéger un tout petit rôti de la chaleur et du soleil ?

Soleil et nourrisson, ce qu’il faut à savoir

Pour protéger un bébé contre les rayons du soleil, la meilleure chose est encore de ne pas l’y exposer. Avant six mois (et même avant un an) c’est niet de chez niet, leur petite peau fragile aura trop de mal à s’en remettre. Elle est bien plus fine que celle des adultes, et son système pigmentaire n’est pas encore mature, alors restez à l’ombre, c’est mieux pour tout le monde (même pour les grands hein).

Quand les températures grimpent, évitez les sorties hors de la maison entre 11 heures et 16 heures, moment où le mercure s’affole, et en dehors de ces heures-là, prévoyez un chapeau aux bords larges et des lunettes de soleil aux normes CE avec des verres de catégories 4. On laisse tomber les lunettes H&M en forme de cœur avec des verres fumés, c’est marrant pour les photos, mais ça ne protège absolument pas les yeux de votre petit Jean-Philibert.

Niveau fringues, quand il fait chaud, contrairement à ce que l’on peut penser, il vaut mieux lui couvrir la peau. Pas avec un pull à col roulé hein, ne soyons pas couillon non plus, mais avec des vêtements légers, larges et qui couvriront la peau tout en la laissant respirer. N’oubliez pas : le coton est votre meilleur ami.

Si l’héritier a plus d’un an, vous pouvez le tartiner de crème solaire avant de dire bonjour au soleil. Pour la choisir, il faut préférer, si possible, celles avec un filtre minéral sans nano particules, indice 50, de catégorie pédiatrique et éco-labellisée.

N’hésitez pas à lui tartiner des couches généreuses sur la peau, et surtout à bien renouveler l’action toutes les deux heures.

Chaleur et nourrisson, les gestes à connaître

Si vous avez décidé de passer vos journées à l’ombre, mais qu’il fait quand même bien chaud, voici quelques gestes à connaître, pour que votre précieux grumeau ne sèche pas comme un pruneau :

Donnez-lui à boire régulièrement . S’il a déjà entamé la diversification, vous pouvez lui donner des gorgées d’eau à boire entre les repas. S’il est allaité, n’hésitez pas à dégainer le téton plus souvent, le lait maternel est hydratant.

. S’il a déjà entamé la diversification, vous pouvez lui donner des gorgées d’eau à boire entre les repas. S’il est allaité, n’hésitez pas à dégainer le téton plus souvent, le lait maternel est hydratant. Prévoyez un brumisateur et aspergez-le de temps en temps, pour rafraichir la température de son corps

et aspergez-le de temps en temps, pour rafraichir la température de son corps S’il fait une sieste dans sa poussette, surtout ne la couvrez pas d’un lange . La chaleur ne fera que monter en puissance, façon four électrique.

. La chaleur ne fera que monter en puissance, façon four électrique. Essayez de faire des courants d’air , pour que ça circule

, pour que ça circule Si la température est vraiment trop haute, vous pouvez utiliser un ventilateur, mais sans le diriger directement sur l’enfant.

Allez, préparons-nous, ce n’est que le début de l’été, et les canicules ne sont pas encore arrivées.

