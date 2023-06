Mettre un casque à un bébé qui commence à marcher ? C’est un grand non

Certains parents peuvent être tentés par l’idée de mettre un casque protecteur sur la tête de leur bébé qui commence à se déplacer, pour le protéger des chutes. Et pourtant, ce n’est pas une bonne idée.

Oui, c’est vrai, un bébé, c’est fragile. Enfin oui, ça l’est, mais pas tant que ça. Bien évidemment, on ne le jette pas du premier étage pour voir s’il rebondit, mais il ne faut pas non plus paniquer à la première chute, surtout au tout début de l’acquisition de la marche, grande étape très importante de son développement. Et si vous pensiez que lui coller un casque de protection sur la tête pouvait l’aider, eh bien non, au contraire.

À lire aussi : Collier d’ambre pour les bébés : arnaque ou miracle ?

Le casque de protection pour les bébés, ce n’est pas recommandé

Nombreux sont les magasins de puériculture qui les vendent comme des petits pains à des parents paniqués, fatigués et inquiets qui ne veulent surtout pas voir leur petit héritier se casser la margoulette en apprenant à marcher.

Pourtant, c’est comme ça qu’on apprend : en tombant. Tomber, c’est aussi encourager ses réflexes de protections lors de tous ses prochains déplacements. Tomber, c’est apprendre de ses erreurs, c’est appréhender le monde, c’est découvrir et apprendre. Oui, tomber, c’est tout aussi important que marcher (ou presque).

À lire aussi : Faut-il punir les enfants ? On s’attaque au sujet du siècle dans Débats de parc

Alors bien évidemment, en tant que parent, on n’aime pas voir son précieux rejeton bouffer du gazon parce qu’il s’est emmêlé les pieds, c’est vrai. Mais tant que son environnement est un minimum protégé, avec des protège-coins sur les angles particulièrement saillants des meubles, des barrières en haut et en bas des escaliers pour éviter que Jean-Eudes ne descende toutes les marches sur les fesses, c’est suffisant.

Un casque de protection, en plus d’être onéreux et inutile, peut également modifier la perception de la verticalité de votre bébé, et ça ne l’aiderait pas vraiment à avancer et à apprendre. Sans compter que c’est lourd ces machins-là, et que la tête de votre bébé est déjà suffisant lourde, en proportion à son poids total. Ce n’est pas la peine de le charger, c’est bien suffisant comme ça.

Bien sûr, chacun fait comme il veut, et ces casques ne concernent absolument pas ceux utilisés en cas de plagiocéphalie — syndrome de la tête plate — car ceux-ci demandent un avis médical auprès d’un professionnel de santé. Mais pour ce qui est de casques de protection pour les débuts de la marche, gardez votre argent, c’est mieux, vraiment.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.