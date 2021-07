6 astuces pour rafraîchir un enfant quand on est coincée en appartement

La chaleur s’installe, et vous n’en pouvez déjà plus ? C’est pareil pour vos enfants. Heureusement, il existe quelques techniques pour les aider à mieux gérer les hautes températures.

Attention attention, grosse info que vous n’aviez probablement pas remarqué (c’est faux) : il fait chaud, très chaud.

Même si ce n’est pas un temps de canicule à proprement parler (enfin perso, dès qu’il fait plus de 25 degrés je suis en PLS), la chaleur est bien présente, et vous ne pensez qu’à une chose : vous rafraîchir.

Alors pour vous, c’est ok, vous savez à peu près comment faire perdre quelques degrés de température à votre corps, mais pour les enfants, comment fait-on ? Et quand on n’a pas la possibilité d’avoir une piscine à portée de main et qu’on est coincé dans un appart’, quelles sont les options ?

Je vous donne quelques tips que j’ai pu personnellement utiliser, et qui aideront votre précieux petit lardon à ne pas fondre comme neige au soleil.

Multiplier les bains pour rafraîchir votre enfant quand il fait chaud

L’eau est précieuse, mais en cas de forte chaleur, elle est votre meilleure alliée pour refroidir votre môme (et vous aussi, par la même occasion). La solution idéale est de barboter all day long dans une piscine, mais si vous vivez en ville, c’est pas le truc le plus accessible au monde.

Si les piscines publiques, c’est pas votre truc, vous pouvez quand même mouiller régulièrement votre gamin, en lui faisant prendre plusieurs bains tièdes avec ses jouets dedans.

Pas des bains dans le but de le laver, mais juste pour le rafraîchir. Selon son âge et si vous n’avez pas de baignoire, vous pouvez quand même le mettre assis dans un panier à linge. Personnellement, c’est ce que je fais : on a une douche, mais on utilise un panier à linge rectangulaire, qui sert de mini-piscine pour les jours chauds.

Si vous n’avez pas de parquet et que vous vous en foutez un peu des éclaboussures, pas besoin de mettre la bassine dans votre salle de bain, vous pouvez aussi l’installer au milieu du salon avec des serviettes de toilette sous le panier.

Ça sera quand même plus pratique pour vous, vu qu’un enfant dans de la flotte demande une vigilance accrue, et que vous n’avez peut-être pas envie d’être coincée dans votre salle de bain pendant une heure minimum.

Des jeux pour rafraîchir votre enfant en pleine canicule

Les autres options, si vous ne voulez pas que votre appart se transforme en Aquaboulevard, c’est de faire des jeux sans utiliser forcément QUE de l’eau. Oui ok, je sais, je n’ai pas inventé le fil à couper le beurre, je ne vous apprends rien. Mais savez-vous quels jeux vous pouvez faire pour rafraîchir la chair de votre chair ? Ah bah voilà, vous voyez que vous ne savez pas tout.

Vous pouvez, histoire de joindre activité ludique et objet rafraîchissant, lui apprendre à fabriquer un éventail. Déjà, ça va pas mal l’occuper, et en plus après il pourra le décorer, l’utiliser, et faire ce que bon lui semble avec.

Vu que je suis une fille HYPER sympa, je vous ai même trouvé un petit tuto vidéo. Vous voyez, on fait les choses bien à la rédac :

Si vous n’avez pas la motivation ou le matériel pour fabriquer un éventail, et que pour vous la fraîcheur passe surtout par la bouche, vous pouvez aussi lui faire fabriquer des glaces hyper rapidement, avec pour se faire, un bâtonnet en bois et un yaourt aux fruits.

Vous êtes prêtes pour le tuto ? Attention, c’est rapide : vous prenez un Petits Filous ou un yaourt aux fruits du même genre, vous plantez un bâtonnet au milieu, et vous mettez le tout congélo. Vous attendez quelques heures, le temps que ça durcisse et hop, direct dans la bouche.

TA DAAAAAA ! C’est tout. C’est bon, c’est rapide à faire, ça rafraîchit, que demande le peuple ?

Canicule et activités : c’est possible aussi

Si vous ne voulez pas mettre le nez dehors parce qu’il fait trop chaud, vous pouvez aussi investir dans un brumisateur rechargeable et arroser allègrement votre précieux de temps en tempææs, un peu comme un bonsaï.

Vous pouvez aussi investir dans un petit jeu bien sympa qui occupe, développe son imagination et sa créativité, et peut lui faire perdre quelques degrés : un tapis de dessin à l’eau.

Le principe est simple : c’est des petits feutres qui se remplissent avec de l’eau, et votre môme peut dessiner avec sur le tapis prévu à cet effet. Ça a un côté un peu magique, parce que les dessins disparaissent dès que l’eau a séché, et il peut recommencer à l’infini.

Vous avez aussi l’option du transvasement qui éclate les gamins jusqu’à un âge avancé : deux saladiers dont un plein d’eau, un verre, et le but est de remplir le saladier vide en utilisant le verre. Ça a l’air un peu nul dit comme ça, mais en vrai ça peut occuper et rafraîchir, tout en faisant bosser la motricité de votre enfant.

Bien évidemment, en cas de fortes chaleurs, il faut veiller à ce que l’héritier soit hydraté suffisamment, et faire gaffe à ce qu’il n’attrape pas un coup de chaud, parce que c’est vachement moins bien qu’un coup d’amour ou un coup de je t’aime (oui, on a les reférences qu’on mérite que voulez-vous).

N’hésite pas à partager vos astuces anti-chaleur dans les commentaires !

Crédit photo image de Une : @phammi / Unsplash